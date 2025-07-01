「軍人優先登機」今起實施 旅遊業者：僅國籍航空、影響極小

為表達對國軍長期守護國家安全的感謝，6家國籍航空公司國際線航班今（7月1日）起同步推出「軍人優先登機服務」。旅遊業者認為，僅國籍航空、國際線可配合，影響甚小，若是親友同行也不會想自行先登機。

交通部民用航空局表示，7月1日開始，國籍航空公司於航班進行登機作業時，將透過登機廣播邀請軍人優先登機；現役軍人本人出示軍人身份證供識別後，在我國機場搭乘中華、長榮、星宇、台虎、華信及立榮6家國籍航空公司的國際線航班，將可享有優先登機禮遇。

此舉今起施行，有基層官兵就反映，根據國軍管理規定「奉准出國之國軍人員，不得攜帶身分證明出國。」但現在又說「出示軍證優先登機」，「政策只做表面」。也有官兵反映，優先登機禮遇僅適用國際線，但軍人出國多半屬休假、受訓、開會等，機會較少，若不能適用於國內航線，其實實際效益不大。

旅遊業者也認為，這個政策推行得頗為奇怪，「優先登機並不是什麼了不起的禮遇，不如優先選位、優先升等或使用貴賓室來得實際」。

網友也認為，「加薪不可以，但是羊毛從別人出，很可以」，「航空公司現在是黨國企業嗎？」「我請客你出錢的概念？」「情勒航空公司做功德？」也有人預判，「未來國籍航空為了盡量讓商務艙沒有空位，提高超賣的比例。而潛在的高級FFP卡客覺得免費升艙的小確幸變少了，轉向搭乘外籍航空」。