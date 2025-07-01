快訊

軍人優先登機今起實施！旅遊業者不解「政策推行頗奇怪」、曝實際影響

地震預言先別慌！日旅達人猜測7月5日最大新聞是這條 「不是過了就沒事」

疑感情糾紛「狹路相逢」！2駕駛飛車追逐釀14車連環撞、6人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園15觀光工廠暑假變身「夏日遊樂園」今起玩翻天

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃市府今由經濟發展局長張誠（左三）宣布，「桃園觀光工廠夏日遊樂園」主題，自今起一路開心玩到9月開學前，活動三大亮點串聯旅遊體驗，藉由跨業合作、輕鬆深入桃園產業，讓全民FUN心玩桃園。 記者陳恩惠／翻攝
桃市府今由經濟發展局長張誠（左三）宣布，「桃園觀光工廠夏日遊樂園」主題，自今起一路開心玩到9月開學前，活動三大亮點串聯旅遊體驗，藉由跨業合作、輕鬆深入桃園產業，讓全民FUN心玩桃園。 記者陳恩惠／翻攝

還在計畫去哪玩？桃園市經濟發展局特地協助整合桃園觀光工廠暑假活動資源，推出「桃園觀光工廠夏日遊樂園」主題，自今起一路開心玩到9月開學前，活動3大亮點串聯旅遊體驗，藉由跨業合作、輕鬆深入桃園產業，讓全民FUN心玩桃園。

局長張誠說明，「桃園觀光工廠夏日遊樂園」包括觀光工廠暑期限定優惠、主題式觀光遊程及旅宿合作方案三大主軸，透過跨業合作與資源整合，讓民眾在輕鬆旅遊中深入認識桃園產業文化，創造兼具知識性與娛樂性的夏季旅遊新選擇。

活動串聯15家觀光工廠，共同推出暑期限定優惠，打造夏日最強親子遊樂場、15條小旅行主題路線一次玩透透，另與在地知名飯店推出玩工廠、住好房包套專案，結合親子體驗、DIY活動與文化導覽，打造寓教於樂的旅遊新選擇，歡迎民眾暑假走進桃園，探索在地產業魅力，輕鬆暢遊、樂玩一夏。

最受矚目的包括「77巧克力共和國、祥儀機器人夢工廠、郭元益糕餅博物館」聯手推出「甜蜜聯萌」三館聯票，以超值價格一次暢遊三大人氣場館，還有聯票限定好禮與課程折扣。

另有「大溪老茶廠、太平洋自行車博物館、手信霧影城、利百代彩筆文創館、東和音樂體驗館、金格—卡司‧蒂菈樂園、桃園觀光酒廠、國巨洋傘文創園區、勝昌中草藥探索館、雄獅文具–想像力製造所、雅聞魅力博覽館及葡萄王健康活力能量館」的限定活動。

市府也促成工廠與飯店業攜手提供旅客一站式服務的「觀光工廠 x 旅宿包套專案」，結合食宿體驗與文化導覽，有住都飯店攜手祥儀機器人夢工廠「親子2大1小住房專案」，入住親子主題享早餐、雙人茶點與工廠貴賓券；桃園喜來登酒店與金格、國巨洋傘文創園區「兩天一夜・來趣觀光工廠小旅行」，帶旅客深入認識糕餅文化與洋傘工藝，體驗桃園獨特魅力。

同時也攜手雄獅、大島台灣等專業旅行社業者規劃15條風格多元的主題遊程，串聯逾40個代表性景點與體驗場域，從文化、產業、生態到創意等面向，全面展現桃園豐厚的底蘊。

桃市府今由經濟發展局長張誠（左三）在巧克力共和國宣布，「桃園觀光工廠夏日遊樂園」主題，自今起一路開心玩到9月開學前，活動三大亮點串聯旅遊體驗，藉由跨業合作、輕鬆深入桃園產業，讓全民FUN心玩桃園。 記者陳恩惠／翻攝
桃市府今由經濟發展局長張誠（左三）在巧克力共和國宣布，「桃園觀光工廠夏日遊樂園」主題，自今起一路開心玩到9月開學前，活動三大亮點串聯旅遊體驗，藉由跨業合作、輕鬆深入桃園產業，讓全民FUN心玩桃園。 記者陳恩惠／翻攝
「桃園觀光工廠夏日遊樂園」主題活動，今年有觀光工廠暑期限定優惠、主題式觀光遊程及旅宿合作方案三大主軸為亮點，希望民眾走過路過千萬不要錯過。記者陳恩惠／翻攝
「桃園觀光工廠夏日遊樂園」主題活動，今年有觀光工廠暑期限定優惠、主題式觀光遊程及旅宿合作方案三大主軸為亮點，希望民眾走過路過千萬不要錯過。記者陳恩惠／翻攝

觀光工廠 親子 桃園

延伸閱讀

停車位難找！桃園青埔立體停車場今動工 2028年完工

桃園今起補助皮蛇疫苗接種低 醫師：如流感補助成德政

桃園推路口組合式平台減速 騎士憂重車壓易破損更危險

她會考滿級分爽領10萬 桃園關公文化節送百萬獎學金

相關新聞

財神沒上班！大樂透頭獎連9槓 下期獎金上看3億元

大樂透第114066期今晚開獎。中獎號碼為34、25、33、21、08、09，特別號02；派彩結果，頭獎槓龜，連9槓，下...

「軍人優先登機」今起實施 旅遊業者：僅國籍航空、影響極小

為表達對國軍長期守護國家安全的感謝，6家國籍航空公司國際線航班今（7月1日）起同步推出「軍人優先登機服務」。旅遊業者認為...

桃園15觀光工廠暑假變身「夏日遊樂園」今起玩翻天

還在計畫去哪玩？桃園市經濟發展局特地協助整合桃園觀光工廠暑假活動資源，推出「桃園觀光工廠夏日遊樂園」主題，自今起一路開心...

深耕阿里山26年！蔡衛勇改善「五彎仔」地滑獲傑出主管獎

公路節今年邁向60周年，交通部公路局今表揚16名公路基層人員，其中，雲嘉南區養護工程分局科長蔡衛勇，深耕阿里山26年並率...

桃園今起補助皮蛇疫苗接種低 醫師：如流感補助成德政

桃園市今天起實施帶狀疱疹疫苗補助接種，擴大設籍桃園市、50歲以上關心自我健康市民，補助一劑疫苗接種，一天下來13區衛生所...

完工了！玉山登頂前防護罩 風口鐵柵欄嶄新見客

玉山步道主峰前「風口鐵柵欄」是守護山友登頂前的一處重要隘口，但今年3月遭落石砸毀，鐵柵欄塌陷脫離，支架傾倒。玉管處評估後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。