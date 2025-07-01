雪霸33週年慶 首映「日出雪見」紀錄片

雪霸國家公園成立33週年，雪管處今天舉辦紀錄片「日出雪見」首映會，邀全台19個公私協力團體代表觀賞，見證雪見地區的自然人文以及原住民文化傳承與共同守護山林的記憶。

雪霸國家公園管理處今天在汶水遊客中心視聽室舉辦33週年系列慶祝活動，表揚績優人員及志工，並頒發感謝牌予19個公私協力團體，表彰在步道認養、登山服務管理、物種保育及環境教育等貢獻；會中亦安排紀錄片首映會。

雪管處表示，「日出雪見」由曾為國家公園拍攝多部生態紀錄片，並獲得多項國際獎項的知名導演陳進發耗時3年執導製作，影片主角為泰雅族天狗部落耆老鍾安良，他也是雪霸國家公園首代資深保育巡查員。

影片捕捉大霸尖山壯麗日出、原始山林景緻以及雪見地區豐富生態，並透過鍾安良講述父親、自己與兒子的故事，呈現泰雅族3代文化傳承與守護山林的動人故事。

陳進發在映後表示，希望透過影像，展現雪霸的深層價值，喚起大眾對原住民文化與山林永續的關注；鍾安良說：「看著太陽從大霸尖山升起，就像祖靈在看顧著我們」。他將這份信仰與熱愛傳承給下一代，繼續守護山林家園，「這不只是工作，更是一份來自祖靈的使命」。

雪管處長林文和指出，雪管處委託製作「日出雪見」紀錄片，傳遞的不僅是自然保育理念，更與聯合國永續發展目標（SDGs）高度契合，涵蓋終身學習、環境教育、原住民族文化韌性、多元合作與社群共好等重要價值，希望藉此激勵更多年輕族人返鄉參與自然保育與部落永續發展。

此外，雪管處今天活動中也與中華民國山難救助協會、中華民國山岳協會舉行步道認養簽約儀式，以人力贊助方式協助雪霸園區內8條主要登山步道的設施管理與維護。雪管處說，未來將持續以「永續自然、傳承文化、和善安全」為經營核心理念，深化跨域合作與國際交流，讓雪霸國家公園成為全民共享、永續發展的自然資產。