桃園今起補助皮蛇疫苗接種低 醫師：如流感補助成德政

桃園市今天起實施帶狀疱疹疫苗補助接種，擴大設籍桃園市、50歲以上關心自我健康市民，補助一劑疫苗接種，一天下來13區衛生所總共3人接種，桃園市醫公會常務理事胡亦明今天下午表示，帶狀疱疹感染痛苦，補助疫苗施打確有需要，尤其長紀大、有慢性病三高症狀及代謝疾病患者，需要施打。

桃園市衛生局今天起實施帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗補助接種，凡是符合設籍桃園市、年滿50歲、去年完成流感及新冠疫苗接種、簽署預立醫療決定書條件的市民，可補助一劑帶狀疱疹疫苗接種，低收入戶或中低收入戶全額補助2劑疫苗施打。不過第一天前往衛生所接種率低，南桃園多個衛生所說，今天詢問帶狀疱疹疫苗接種資格的電話很多。