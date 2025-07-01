聽新聞
0:00 / 0:00
桃園今起補助皮蛇疫苗接種低 醫師：如流感補助成德政
桃園市今天起實施帶狀疱疹疫苗補助接種，擴大設籍桃園市、50歲以上關心自我健康市民，補助一劑疫苗接種，一天下來13區衛生所總共3人接種，桃園市醫公會常務理事胡亦明今天下午表示，帶狀疱疹感染痛苦，補助疫苗施打確有需要，尤其長紀大、有慢性病三高症狀及代謝疾病患者，需要施打。
桃園市衛生局今天起實施帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗補助接種，凡是符合設籍桃園市、年滿50歲、去年完成流感及新冠疫苗接種、簽署預立醫療決定書條件的市民，可補助一劑帶狀疱疹疫苗接種，低收入戶或中低收入戶全額補助2劑疫苗施打。不過第一天前往衛生所接種率低，南桃園多個衛生所說，今天詢問帶狀疱疹疫苗接種資格的電話很多。
胡亦明表示，帶狀疱疹感染很痛苦，年齡大、有慢性病三高症狀及代謝疾病患者，因為本身免疫力差，需要施打，否則一旦感染發病率高，容易病情加遽，市府站在市民健康，增加帶狀疱疹醫療補助，醫界認為對符合醫療需要，也是市府美意，畢竟帶狀疱疹疫苗價格不便宜，以二劑大約1.7萬元，一劑約8500元，如果中央能補助經費，如同補助流感疫苗，推動全國施打，受惠民眾更廣、施打率會更高，將是政府一項醫療德政。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言