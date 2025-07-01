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深耕阿里山26年！蔡衛勇改善「五彎仔」地滑獲傑出主管獎

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
深耕阿里山26年的公路局雲嘉南區養護工程分局科長蔡衛勇，解決解決台18線阿里山公路五彎仔路段的地滑問題，獲頒傑出基層主管獎。記者胡瑞玲／攝影
深耕阿里山26年的公路局雲嘉南區養護工程分局科長蔡衛勇，解決解決台18線阿里山公路五彎仔路段的地滑問題，獲頒傑出基層主管獎。記者胡瑞玲／攝影

公路節今年邁向60周年，交通部公路局今表揚16名公路基層人員，其中，雲嘉南區養護工程分局科長蔡衛勇，深耕阿里山26年並率團隊改善前往阿里山必經之處的五彎仔路段地層滑動問題，獲頒傑出基層主管獎。

「公路法」於1960年7月1日正式施行，1965年內政部核定以公路法的施行日訂為公路節，今年為公路節60周年。停辦25年的「公路節慶祝活動」也在今年回歸，並表揚16位公路基層人員及78個機關團體，肯定其為台灣公路建設做出的貢獻。

交通部長陳世凱致詞表示，公路節60周年不只是回顧，也是交通建設的里程碑，60年來隨著拓荒到現在四通八達的路網，都是每名公路人的努力。

陳世凱說，偉大的工程不是靠一個人完成，而是有無數堅持跟專業的節果，以南橫來說，在陡峭的山壁上，工人必須吊掛在山壁上，在上面頂著烈日，冒著寒風一寸寸地往前推進。

其中，深耕阿里山26年的蔡衛勇解決台18線阿里山公路五彎仔路段的地滑問題，獲頒傑出基層主管獎。蔡衛勇說，台18線阿里山公路有處約3公里的路段被稱為「五彎仔」，是旅客進出必經之路，但該處地質條件不佳，還因土質太軟被稱為「麻糬山」，每逢豪雨、颱風就會發生底層滑動，導致交通中斷。

蔡衛勇表示，阿里山工務段委託顧問公司做地質探查，經長期調查、監測，找出50公頃的地滑區，找到病因後也想出解決對策，由於土壤內的水分但不易排出，因此參考日本經驗，以大口徑集水井，深入地下50公尺，再用不同深度的橫向排水管把地下水排出。

蔡衛勇指出，五彎仔過去因豪雨、颱風每年地層會滑移10至20公分，經改善工程後，現今每年滑移僅2公厘，面對去年凱米颱風帶來1800毫米的豪雨也能挺住，而該改善工程也在2023年獲得金質獎肯定。

阿里山 豪雨 凱米颱風

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