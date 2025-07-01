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完工了！玉山登頂前防護罩 風口鐵柵欄嶄新見客

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
玉山主峰前風口鐵柵欄堪稱是「登頂前的防護罩」，今年3月遭落石砸毀，經玉管處派員搶修，今天完工見客。圖／玉山國家公園管理處提供
玉山主峰前風口鐵柵欄堪稱是「登頂前的防護罩」，今年3月遭落石砸毀，經玉管處派員搶修，今天完工見客。圖／玉山國家公園管理處提供

玉山步道主峰前「風口鐵柵欄」是守護山友登頂前的一處重要隘口，但今年3月遭落石砸毀，鐵柵欄塌陷脫離，支架傾倒。玉管處評估後，以不封山方式展開搶修，經巡查員、直升機陸空配合施工架設，今修復完成，嶄新堅固保護山友安全。

玉山步道通往主峰與北峰交叉處前的風口，因風大且地勢陡峭，常有落石，玉山國家公園管理處為此搭設鐵棚護欄，保護山友安全；不料今年3月15日接獲山友反映，指該處風口鐵柵欄遭落石砸毀，支架傾倒塌陷，步道也因此殘存落石。

玉管處指出，「玉山風口鐵柵欄」是守護山友們攀登玉山主峰前的一處重要隘口，攔阻下此地高海拔易崩塌的裸岩碎石，堪稱是「登頂前的防護罩」，除能避免山友遭落石擊中，也是摸黑登頂看日出前的一處安全避風點，遭砸損影響通行安全。

為維護山友攀登安全，玉管處人員經現場評估後，採取盡可能不封山的情況下，派出保育巡查員分階段優先整理出可行走的安全路基，並向山友強力宣導攀登應戴安全頭盔，且通過時需嚴密注意落石，另一方面積極著手辦理對外招商搶修。

玉管處表示，鐵柵欄搶修工程相當不容易，除了委請專業設計廠商多次派員上山實地勘查、丈量、設計、備料，6月18日更執行直升機吊掛配送材料，後續則密集施工架設，總算以嶄新堅固的材料在今天完工，讓玉山風口鐵柵欄重新見客。

而玉山風口鐵柵欄地標嶄新再現，作為通過此區的重要安全防護罩，24小時不間斷守護往來山友；同時仍要呼籲，玉山主峰全線步道皆屬易落石危險區，尤其排雲山莊以上碎石坡區更是高風險路段，登山仍應攜帶頭盔，隨時注意落石風險。

玉山主峰前風口鐵柵欄堪稱是「登頂前的防護罩」，今年3月遭落石砸毀，經玉管處派員搶修，今天完工見客。圖／玉山國家公園管理處提供
玉山主峰前風口鐵柵欄堪稱是「登頂前的防護罩」，今年3月遭落石砸毀，經玉管處派員搶修，今天完工見客。圖／玉山國家公園管理處提供
玉山主峰前風口鐵柵欄遭落石砸毀，玉管處派員搶修，還要透過直升機吊掛材料，過程不易，今天總算完工。圖／玉山國家公園管理處提供
玉山主峰前風口鐵柵欄遭落石砸毀，玉管處派員搶修，還要透過直升機吊掛材料，過程不易，今天總算完工。圖／玉山國家公園管理處提供

落石 玉山主峰 山友

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