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北部高溫上看37度 雙颱擬生成「1個恐靠近台灣」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周五前各地持續高溫炎熱，北部及中南部、花蓮、金門等局部地區恐出現37度高溫，嘉義以南及其他山區會有午後雷陣雨。聯合報系資料照片
周五前各地持續高溫炎熱，北部及中南部、花蓮、金門等局部地區恐出現37度高溫，嘉義以南及其他山區會有午後雷陣雨。聯合報系資料照片

周五前各地持續高溫炎熱，中央氣象署預報員張承傳表示，北部及中南部、花蓮、金門等局部地區恐出現37度高溫，嘉義以南及其他山區會有午後雷陣雨；颱風部分，需注意菲律賓東方海面低壓帶，近期恐有一個熱帶性低氣壓生成，且有機會增強為颱風，北上過程可能靠近台灣。

張承傳說，今（7月1日）中午太平洋上有一個熱帶擾動99W已增強為熱帶性低氣壓，朝偏北方向前進，該熱低有發展為颱風的潛力，但研判對台灣影響較小。

張承傳進一步指出，比較需注意的是位於菲律賓東方海面上有一處低氣壓，未來1至2天有機會增強為熱帶性低氣壓，並朝東北方向移動，有可能在本周生成為颱風，但由於其北上速度徧慢，未來行經路徑較大、不確定性高，需持續觀察。

張承傳表示，根據目前路徑推估，該系統擬朝日本南方海面前進，北上過程有可能靠近台灣，一旦進入「鞍型場」，導引氣流會變得不明確，其變化就會變得更加複雜。

至於未來1周天氣，張承傳指出，明天至周五（2日至4日）前全台天氣型態與今天類似，各地多雲到晴，東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後雷陣雨以嘉義以南及其他山區為主，需留意局部短暫雷陣雨。

溫度部分，張承傳說，周五前天氣高溫炎熱，北部有機會出現37度高溫，且高溫範圍擴大，其他地區也有局部37度高溫的情況，包含中南部、花蓮、金門。

高溫 颱風

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