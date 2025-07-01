快訊

全方位的文人！作家、資深媒體人彭歌百歲辭世 「三三草」膾炙人口

涉助詐團洗錢 網紅「仙塔律師」吐345字心聲認了：有所瑕疵

NSO樂季壓軸 歌劇音樂會「飛行的荷蘭人」啟航

中央社／ 台北1日電

由NSO國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾精選，樂季壓軸將推出「飛行的荷蘭人」歌劇音樂會，馬寇爾說，這位「飛行的荷蘭人」穿越風暴只為尋找一座島嶼安放身心，台灣以友善聞名，很適合在台灣演出。

馬寇爾（Jun Märkl）今天在記者會上表示，荷蘭人是最早來到台灣的西方人之一，這是一段真實存在的歷史連結，而歌劇中的荷蘭人穿越風暴，航行於無盡之海，只為尋找一座島嶼，安放靈魂，「台灣以友善與溫暖聞名，還有什麼地方更適合他的歸屬？這讓我感覺，這個角色與這片土地之間，有種自然的聯繫。」

馬寇爾表示，在每個樂季的尾聲推出歌劇製作，已成NSO傳統，「台灣的觀眾對華格納並不陌生，NSO持續演出他的作品，也逐漸形成我們的特色與傳統。」馬寇爾提到，這次的製作合唱團的角色占比更重，不僅歌唱，更結合戲劇表演，「相信是一場充滿實驗性的呈現。」

這次的製作團隊堪稱一時之選，法國導演尚米歇爾．克奇（Jean-Michel Criqui）經驗豐富；歌手包括德英混血男低音賽門．貝利（Simon Bailey）、伊莉莎白女王聲樂大賽首獎得主波蘭女高音伊沃娜．索博特卡（Iwona Sobotka）、日本女中音金子美香（MikaKaneko）以及國內聲樂家羅俊穎等，陣容堅強。

曾多次與NSO合作，克奇表示，這次將「飛行的荷蘭人」搬上音樂廳舞台，更能凸顯音樂與劇場的同等重要性，「這部作品不僅僅是音樂饗宴，也將探索人性與愛的課題，從音樂、服裝、舞台設計到燈光，每個細節都蘊含許多深意，值得大家細心解碼。」

擔綱荷蘭人（Der Holländer）的貝利則用3個關鍵字介紹這齣重量級歌劇，其一是「節奏」，「音樂毫不拖泥帶水，自開場便奔騰向終章，毫無冷場。」其次是「情感」，「主角之間命運般的牽繫與愛戀，令人動容。」最後一個關鍵字則是「力量」，「完整的華格納編制將為樂迷帶來極致的音樂力量與衝擊。」

歌劇「飛行的荷蘭人」是華格納非常成熟的早期作品，探討女性救贖的主題，也展現華格納後期對神性的深刻思索。NSO國家交響樂團「飛行的荷蘭人」歌劇音樂會將於7月11日及13日演出，地點在台北國家音樂廳。

音樂會 荷蘭

延伸閱讀

【專家之眼】外籍軍艦穿臺海 日媒烏龍不可信

外送員遇民俗陣頭欲穿越擺陣遭強阻去路 警：可能涉及強制罪

NBA／渡假中接到交易電話 貝恩聽到要去魔術就笑了

灰熊主動交易貝恩為哪樁？ 魔術力拚奪冠賭未來2至3年

相關新聞

桃園今起補助皮蛇疫苗接種低 醫師：如流感補助成德政

桃園市今天起實施帶狀疱疹疫苗補助接種，擴大設籍桃園市、50歲以上關心自我健康市民，補助一劑疫苗接種，一天下來13區衛生所...

完工了！玉山登頂前防護罩 風口鐵柵欄嶄新見客

玉山步道主峰前「風口鐵柵欄」是守護山友登頂前的一處重要隘口，但今年3月遭落石砸毀，鐵柵欄塌陷脫離，支架傾倒。玉管處評估後...

北部高溫上看37度 雙颱擬生成「1個恐靠近台灣」

周五前各地持續高溫炎熱，中央氣象署預報員張承傳表示，北部及中南部、花蓮、金門等局部地區恐出現37度高溫，嘉義以南及其他山...

怕變胖就不吃澱粉？減重醫釋疑：這時間吃「長肌肉不長肥肉」

現代人注重健康，常會以減少碳水的方式減重，然而同樣吃一個麵包，有人會變胖，有的人卻能達到增肌減重的目的，這是為什麼？減重醫師蕭捷健透露，其實澱粉不是敵人，把握3個食用原則能讓它成為身體最強大的燃料，長

解宿醉神器「電解質粉」真有效？醫生解密成分：不必要的太多

隨著健康意識抬頭，不少人在日常飲食中都會額外加入保健食品，許多廠商嗅到商機，跟風推出許多價格不斐的保健食品，但效用如何還是看個人體質與生活應用，無法概括而論。

深耕阿里山26年！蔡衛勇改善「五彎仔」地滑獲傑出主管獎

公路節今年邁向60周年，交通部公路局今表揚16名公路基層人員，其中，雲嘉南區養護工程分局科長蔡衛勇，深耕阿里山26年並率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。