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打瘦瘦針就能大吃大喝？ 醫：減肥這習慣不改易復胖

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
瘦瘦針成分為降血糖藥物，被發現有減重效果，讓不少民眾趨之若鶩。醫師呼籲，瘦瘦針屬於處方用藥，需經過專業醫療評估，才能真正兼顧療效與安全。本報資料照片
瘦瘦針成分為降血糖藥物，被發現有減重效果，讓不少民眾趨之若鶩。醫師呼籲，瘦瘦針屬於處方用藥，需經過專業醫療評估，才能真正兼顧療效與安全。本報資料照片

自從「瘦瘦針」問世後，除了糖尿病患者可穩定維持血糖外，不少肥胖患者也受惠，在臨床上部分被轉作為減重使用。根據最新發表於國際權威期刊「The Lancet Diabetes & Endocrinology」的分析顯示，這類藥物同時具備降低心血管不良事件風險的作用，不過，瘦瘦針屬於處方用藥，並非人人適用。

家庭醫學科醫師李唐越表示，瘦瘦針的標準名稱為「腸泌素受體促效劑」，透過模仿人體的腸泌素（GLP-1）生理調節因子，協助胰島素分泌。因後來發現能抑制食欲、幫助減重，成了熱門的減重方式。不過，使用瘦瘦針有副作用，包括惡心、嘔吐等腸胃不適，嚴重程度不一，但通常人體會逐漸耐受。

瘦瘦針雖然有很好的減重效果，但並非打了之後就可以大吃大喝，李唐越指出，民眾有二大常見迷思，包括任何人想減肥都可以打瘦瘦針、完全可以不忌口。對於想減重的人來說，不可能一輩子使用藥物，一定要配合飲食、運動來著手，才不會一停藥就出現反彈復胖效應。

李唐越提醒，雖然瘦瘦針已廣泛應用於減重療程，但並非所有人都適合使用，若本身或家族有甲狀腺髓質癌病史、罹患第二型多發性內分泌腫瘤症候群（ MEN2）者，嚴格禁止使用。孕婦、哺乳期婦女、計畫懷孕者或有嚴重腸胃道疾病、胰臟炎病史者，也高度不建議。

GLP-1類藥物可作用於大腦下視丘，減弱食欲、延緩飢餓感。李唐越說，但若長期飲食習慣不改，持續高油、高糖、高熱量飲食，仍會影響大腦的飽足感反應，讓瘦瘦針「愈打愈沒效」，停藥後更容易迅速復胖。

「減重不只是短期的計畫，而是重啟生活態度。」李唐越強調，瘦瘦針是輔助工具，真正決定減重效果的是每天均衡飲食、規律運動與生活習慣。另外，瘦瘦針屬於處方用藥，需經過專業醫療評估，才能真正兼顧療效與安全。網路代購、私人轉售的來源風險極高，務必透過合格醫療機構評估與用藥，勿自行購買或私下注射，以免危害健康。

生活習慣 減重

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