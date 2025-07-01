快訊

民眾黨集結小草聲援 陳佩琪哽咽：隕落人命的事情不要再發生

扯！民間救護車過紅燈撞死騎士 肇事駕駛兼業主竟「無照上路」

公路局表揚基層人員 蔡衛勇解決台18線地滑獲肯定

中央社／ 台北1日電

公路節今年邁向60週年，交通部公路局今天表揚16名公路基層人員，其中公路局雲嘉南區養護工程分局科長蔡衛勇深耕阿里山26年成功解決台18線五彎仔的地滑問題。

交通部公路局今天舉辦公路節60週年慶祝活動，並表揚16名公路基層人員跟78個機關團體。

交通部長陳世凱說，公路節60週年不只是回顧，也是交通建設的里程碑，60年來隨著拓荒到現在四通八達的路網，都是每一名公路人的努力。

陳世凱表示，偉大的工程不是靠一個人完成，而是有無數堅持跟專業的節果，以南橫來說，在陡峭的山壁上，工人必須吊掛在山壁上，在上面頂著烈日，冒著寒風一寸寸地往前推進。

其中在阿里山深耕26年的公路局雲嘉南區養護工程分局科長蔡衛勇，成功解決台18線阿里山公路五彎仔的地滑問題，獲得傑出基層主管獎。

蔡衛勇受訪時表示，五彎仔被當地人稱為麻糬山，地質條件差，只要遇到颱風或強烈降雨，就會有地層滑動問題，最嚴重時每年地滑20幾公分。

為了要解決當地的地滑問題，蔡衛勇在此路段打造8口大口徑集水井，導排深層的地下水，現在地滑只剩2公釐。

蔡衛勇說，去年颱風凱米為阿里山帶來1800毫米雨量，五彎仔路段雖然有出現邊坡落石，但道路路基安全沒有問題。

交通部公路局長陳文瑞指出，民國34年政府接管時省道只有1000多公里，現在省道成長5倍有5000多公里，省道系統扮演關鍵角色，串起民眾生活便利性跟產業命脈，未來將展望智慧運輸和永續發展願景。

阿里山 成功 交通部長

延伸閱讀

國1五股交流道增設改善工程 北出匝道有望10月上旬通車

台灣虎航高雄飛濟州今首航每周4班 下月將開航這城市

花蓮鐵路雙軌、高架化落空 交長陳世凱澄清沒跳票

當面火爆交鋒！高架合併雙軌化跳票 傅崐萁怒批陳世凱下台

相關新聞

怕變胖就不吃澱粉？減重醫釋疑：這時間吃「長肌肉不長肥肉」

現代人注重健康，常會以減少碳水的方式減重，然而同樣吃一個麵包，有人會變胖，有的人卻能達到增肌減重的目的，這是為什麼？減重醫師蕭捷健透露，其實澱粉不是敵人，把握3個食用原則能讓它成為身體最強大的燃料，長

解宿醉神器「電解質粉」真有效？醫生解密成分：不必要的太多

隨著健康意識抬頭，不少人在日常飲食中都會額外加入保健食品，許多廠商嗅到商機，跟風推出許多價格不斐的保健食品，但效用如何還是看個人體質與生活應用，無法概括而論。

完工了！玉山登頂前防護罩 風口鐵柵欄嶄新見客

玉山步道主峰前「風口鐵柵欄」是守護山友登頂前的一處重要隘口，但今年3月遭落石砸毀，鐵柵欄塌陷脫離，支架傾倒。玉管處評估後...

北部高溫上看37度 雙颱擬生成「1個恐靠近台灣」

周五前各地持續高溫炎熱，中央氣象署預報員張承傳表示，北部及中南部、花蓮、金門等局部地區恐出現37度高溫，嘉義以南及其他山...

酷熱高溫令人難以入眠？ 專家曝10招：襪子放冰箱也能降溫

炎炎夏日，熱氣逼人，不少民眾夜晚翻來覆去、難以入眠。其實，只要掌握一些簡單的小技巧，就能提升睡眠品質、安心度過高溫夜晚。據英國「BBC」報導，專家提供10項實用建議，助你在酷暑中也能一夜好眠。

打瘦瘦針就能大吃大喝？ 醫：減肥這習慣不改易復胖

自從「瘦瘦針」問世後，除了糖尿病患者可穩定維持血糖外，不少肥胖患者也受惠，在臨床上部分被轉作為減重使用。根據最新發表於國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。