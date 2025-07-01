公路局表揚基層人員 蔡衛勇解決台18線地滑獲肯定

公路節今年邁向60週年，交通部公路局今天表揚16名公路基層人員，其中公路局雲嘉南區養護工程分局科長蔡衛勇深耕阿里山26年成功解決台18線五彎仔的地滑問題。

交通部公路局今天舉辦公路節60週年慶祝活動，並表揚16名公路基層人員跟78個機關團體。

交通部長陳世凱說，公路節60週年不只是回顧，也是交通建設的里程碑，60年來隨著拓荒到現在四通八達的路網，都是每一名公路人的努力。

陳世凱表示，偉大的工程不是靠一個人完成，而是有無數堅持跟專業的節果，以南橫來說，在陡峭的山壁上，工人必須吊掛在山壁上，在上面頂著烈日，冒著寒風一寸寸地往前推進。

其中在阿里山深耕26年的公路局雲嘉南區養護工程分局科長蔡衛勇，成功解決台18線阿里山公路五彎仔的地滑問題，獲得傑出基層主管獎。

蔡衛勇受訪時表示，五彎仔被當地人稱為麻糬山，地質條件差，只要遇到颱風或強烈降雨，就會有地層滑動問題，最嚴重時每年地滑20幾公分。

為了要解決當地的地滑問題，蔡衛勇在此路段打造8口大口徑集水井，導排深層的地下水，現在地滑只剩2公釐。

蔡衛勇說，去年颱風凱米為阿里山帶來1800毫米雨量，五彎仔路段雖然有出現邊坡落石，但道路路基安全沒有問題。

交通部公路局長陳文瑞指出，民國34年政府接管時省道只有1000多公里，現在省道成長5倍有5000多公里，省道系統扮演關鍵角色，串起民眾生活便利性跟產業命脈，未來將展望智慧運輸和永續發展願景。