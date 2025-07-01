酷熱高溫令人難以入眠？ 專家曝10招：襪子放冰箱也能降溫

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聯合新聞網／ 綜合報導
夏季高溫讓身體耗能調節體溫，白天容易昏昏欲睡。示意圖／ingimage
夏季高溫讓身體耗能調節體溫，白天容易昏昏欲睡。示意圖／ingimage

炎炎夏日，熱氣逼人，不少民眾夜晚翻來覆去、難以入眠。其實，只要掌握一些簡單的小技巧，就能提升睡眠品質、安心度過高溫夜晚。據英國「BBC」報導，專家提供10項實用建議，助你在酷暑中也能一夜好眠。

白天別貪睡

高溫讓身體耗能調節體溫，白天容易昏昏欲睡。但若晚上睡不好，白天最好避免打盹，把珍貴的睡意留到夜晚。

維持作息規律

炎熱天氣可能讓人想調整作息，但這反而干擾睡眠。盡量照平日時間入睡，維持原有睡前活動節奏，有助身體放鬆。

保持臥室涼爽

白天記得拉上窗簾或百葉簾擋陽光直射，防止室內升溫。入夜後開窗通風，形成穿堂風，讓悶熱空氣散去。

用薄被蓋身

即使天氣熱，夜晚體溫仍會下降，偶爾會感到寒冷。備一條吸汗的薄棉床單，是夏夜理想選擇。

善用風扇或冰鎮法

風扇能促進汗水蒸發，幫助身體散熱。沒有風扇時，不妨用裝冰水的熱水袋降溫，或將襪子冰鎮後穿上，幫助全身降溫。

白天補足水分

注意多補充水分，但睡前別大量飲水，以免半夜頻跑廁所或口渴醒來。

慎選飲品

避免含糖或含咖啡因飲料，少喝酒精飲品。酒精雖助眠，但易導致清晨早醒，影響整體睡眠品質。

養成放鬆習慣

若輾轉難眠，可起身做些平靜活動，如閱讀、寫字，或摺衣服。避免滑手機或玩遊戲，以防藍光與過度興奮影響入睡。

照顧好孩子

即便炎熱，仍應維持孩子原有的睡前與洗澡習慣。溫水澡有助放鬆，但水溫不宜太冷，以免促進血液循環反而覺得更熱。建議維持小孩房間溫度適中，並使用室溫計掌握環境溫度。

別太焦慮

偶爾一兩晚睡不好，對身體影響不大。專家提醒，大多數成人每晚約需7至8小時高品質睡眠，但一兩晚睡少並不會造成太大問題。

睡眠 夏天

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