地表最強防護鞋來了！MIZUNO「PRIME FIT WU 21」防水工作鞋秒成業界天花板！

工作安全，必須從雙腳開始！每年發生多起因穿錯鞋導致職業傷害，從工地絆倒、搬運物砸傷，到雨天滑倒摔跤，輕則扭傷、重則終身傷害。台灣MIZUNO作為防護鞋領導品牌，近日發表旗艦系列最新力作「PRIME FIT WU 21」，針對不同作業環境量身打造，從防水到防滑、從穩定支撐到安全防護，全面導入HBR Microporous高係數防水材料，再次為工作鞋設立新標竿！

圖／Mizuno 提供

「PRIME FIT WU 21」6大強悍機能，打破你對工作鞋的刻板印象！

1.「HBR Microporous」導入 打造防水性能天花板

「PRIME FIT WU 21」全新核心科技，莫過於在多層次面料中導入「HBR Microporous」防水材料，帶來系列作史上最強的防水結構。「HBR Microporous」是一種以聚氨酯（PU）為基底的高係數防水材質，具備良好的防水力與微孔透氣結構，能有效阻絕外部水分滲透，同時讓內部濕氣、汗水順利排出，長時間實穿下，雙腳依舊維持乾爽不悶熱。

此外，MIZUNO透過實驗室讓搭載「HBR Microporous」的面料材質，在長時間潮濕的場域下行走、蹲站，鞋面依舊維持百分百的防水性能。

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2. 多層結構設計 從鞋面就看得見MIZUNO的防護思維

「PRIME FIT WU 21」鞋面採用品牌跑鞋等級的AIR MESH透氣網布，大幅提升鞋身輕量與透氣性能，即便搭配「HBR Microporous」多層防水結構仍保有良好穿著體驗。

MIZUNO更在鞋頭與鞋側等易磨損處加入合成皮革強化，進一步提升整體鞋面耐用性與結構穩定度。從用料與細節配置來看，MIZUNO對於安全的重視不只是口號，而是貫徹在鞋體的每一處設計。

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3. U型底盤×耐油防滑橡膠 走得穩、踩得安心

鞋底部分採U型底盤設計，即在前掌區域設計大幅度的上翹輪廓，有效降低作業現場因地面不平、障礙物而造成絆倒的風險，避免工傷事故發生。

外底材質沿用MIZUNO工作防護鞋款經典的「耐油橡膠」材質，即使在油汙或化學品常見的環境中，鞋底也不易劣化，延長鞋款使用壽命。「六角形外底刻紋」則提供出色的防滑性能，在濕滑地面上每一步都踩得穩、踩得安心。

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4. 搭載U4icX中底緩震 長時間站立也能輕鬆應對

「PRIME FIT WU 21」中底後掌，內嵌品牌獨家「U4icX緩震材質」打造的蜂巢狀結構，具優異的衝擊吸收力與彈性回饋，長時間站立、重複走動甚至搬運的勞累情境下，為足底提供良好緩衝與舒適，厚薄度適中的中底，則讓行走時更靈活、輕盈。

此設計不僅提升工作時的腳部舒適度，更有助於預防職業性足底疲勞與膝關節傷害，是高活動量工作者不可或缺的緩衝機能。

圖／Mizuno 提供

5.細節「全防護」：從防水到全鞋守護

為了工作所需，除了防水、長時間穿著體驗外，「PRIME FIT WU 21」透過更多細節設定，添加更多實用的安全性。

包含鞋頭內嵌樹脂材質組成的護趾片，避免在作業中踢到尖銳物、硬物造成受傷，鞋面上還設有反光條，在燈光不足或夜間作業時，提供額外警示效果，從防水昇華到全鞋的安全守護，也讓「PRIME FIT WU 21」成為「CNS20346 PB-SRC-WR」第一類型式防護鞋認定的合格產品。

圖／Mizuno 提供

6.工作者的雨天救星！「PRIME FIT WU 21」高筒與低筒任選

戶外工作者每天身處深具挑戰性的環境中，對裝備需求更著重安全性，而安全始於雙腳，「PRIME FIT WU 21」在擁有系列作史上最強防水性能前提下，更加入諸多細節，提升整體穿著體驗與安全性。

MIZUNO旗艦系列最新力作「PRIME FIT WU 21」已經於近日發表，從機能、穿脫到安全性各面向，皆為戶外工作者量身打造，高筒版（21H）官方售價4,680元，共有藍、黑兩色 8月份將推出新配色卡其色一色，低筒版（21L）官方售價則為4,280元，共有藍、卡其兩色8月份將推出新配色白色一色。

點選官網購買：https://twn.mizuno.com/pages/prime_fit_wu_21