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國1五股交流道增設改善工程 北出匝道有望10月上旬通車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱今視察「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」。圖／交通部提供
交通部長陳世凱今視察「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」。圖／交通部提供

國1五股交流道與台64線及台65線串聯，為大台北地區主要路網，為改善進出交流道車輛交織問題，進行增設匝道改善工程，屆時五股出口拓寬成3車道、台64匝道拓寬成2車道，總經費36.82億元。交通部長陳世凱今天說，整體施工進度已逾64.15％，盼北出匝道能於今年10月上旬提前完工開放通車。

陳世凱今視察「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」，強調這項工程是地方鄉親高度期待，能有效紓解國道1號北行出五股的分流交通，也能大幅改善新五路長期壅塞的情況。完工後，往五股出口會拓寬成3車道、台64匝道拓寬成2車道，期許高公局繼續努力，尤其北出匝道部分，盼能在今年10月上旬提前完工開放通車。

高公局長趙興華表示，國道1號五股交流道為五股、新莊及泰山地區主要交通軸線，且與台64線及台65線串聯，引入蘆洲、八里、三重、板橋及土城的部分車流，為大台北地區主要路網，五股交流道進出及北上主線交織改善工程，可有效地解決進出交流道車輛交織問題，利用新設匝道進行車輛分流，除大幅提升國道運轉效率外，也舒緩地方道路壅塞情況。

陳世凱指出，這項計畫增設北入北出匝道總經費36.82億元，其中包含用地費4.88億元（地方分攤），以及交流道工程費31.94億元（中央分攤），另外，搭配北上主線拓寬改善約6.4億（中央全額負擔），是中央與地方齊心合作，共同努力的重大交通建設。

陳世凱說，整體施工進度已逾64.15%，超前約4.44%，在全力推動工程的同時，一定要把施工安全擺在第一位，並盡量把施工期間對居民的影響降到最低，期許團隊繼續努力，中央和地方相互配合，以如期、如質完成工程為最大目標，讓這項工程早日發揮效益，真正改善鄉親的生活與交通。

交通部表示，工程完工後，可有效改善車流交織問題，使用新設北出匝道民眾即可與前往台65線車輛分流，續行前往新莊、泰山地區，而新設北入匝道則可由台65線續行國道1號北上，不需與平面車輛匯流，大幅提升本區運轉效能。

交通部長陳世凱今視察「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」。圖／交通部提供
交通部長陳世凱今視察「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」。圖／交通部提供
完工意象圖。圖／交通部提供
完工意象圖。圖／交通部提供
工程現況照片。圖／交通部提供
工程現況照片。圖／交通部提供
交通部長陳世凱今視察「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」。圖／交通部提供
交通部長陳世凱今視察「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」。圖／交通部提供

陳世凱 車道 國道

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