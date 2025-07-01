世壯運掀高齡運動風潮 銀髮族補對蛋白質更容易長肌肉

2025年雙北世界壯年運動會甫落幕，來自全球超過100國、逾萬名超過30歲選手齊聚競技，場上不乏70、80歲甚至90歲長者身影，展現驚人體能與活力，不僅打破年齡與運動的刻板印象，也再次喚起社會對銀髮族健康老化與肌力維持的重視。營養師簡子勻指出，維持體能的關鍵除了規律運動，更仰賴足夠且正確的蛋白質攝取。

根據衛福部建議，成年人每日每公斤體重應攝取1.1克蛋白質，等同每餐至少要攝取一個手掌心大小、約20克蛋白質的小棒腿或兩顆雞蛋。但簡子勻表示，65歲以上長者因肌肉自然流失加劇，建議攝取量應提高至每公斤1.2至1.5克；若面臨癌症、手術或疾病恢復期，可進一步提高至2克，以支應免疫與組織修復所需。

「肌肉的合成與維持需要穩定的蛋白質供應，特別是中高齡族群。」簡子勻指出，即使長者每天僅從事如快走等中低強度運動，仍應維持上述攝取量，避免免疫力下降容易生病，或肌肉流失導致跌倒、臥床；若從事重量訓練或參與世壯運等中高強度活動，則更需強化補給。

然而，實務上銀髮族常面臨牙口不佳、食欲下降等問題，使得攝取量不足。簡子勻建議，可優先從魚類、豆製品等較易咀嚼的食材補足蛋白質，若仍不足，再以乳清蛋白等營養補充品輔助，「從牛奶萃取出的乳清蛋白，吸收率比酪蛋白、大豆蛋白、豌豆蛋白高，富含支鏈胺基酸（BCAA），有助肌肉合成與能量代謝。」

市面常見的乳清蛋白型態包括濃縮型、分離型與水解型，其中濃縮型較適口；分離型較好吸收，適合乳糖不耐或腸胃功能弱者；水解型市面上少見，主要提供給消化功能差者或新生兒。簡子勻表示，選購時應以成分單純、無過多糖分與人工添加物為原則，避免攝取額外負擔。每次補充建議不超過30克蛋白質，避免超過腸胃吸收上限造成浪費。

至於補充時機，簡子勻指出，除了作為日常營養補充外，運動當下與前、後30分鐘為黃金時段，能強化肌肉修復效率。值得留意的是，蛋白質雖重要，仍應搭配足夠熱量來源，「若缺乏澱粉等能量供應，蛋白質將被迫轉為能量使用，反而無法有效合成肌肉。」因此補充乳清蛋白時，可搭配香蕉、地瓜等食物，達到營養均衡。