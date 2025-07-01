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盛夏口味戰 台中餐飲結合國際元素競推美食

中央社／ 台中1日電

時序入炎夏，多家中市餐飲及飯店業者今起推出多款結合國際元素美食，有本土連鎖炸雞業者與印度餐廳合作推出咖哩炸雞，也有飯店業者以泰式烹調手法呈現南洋風情美食。

本土連鎖炸雞品牌繼光香香雞，與獲米其林必比登推薦的淇里思印度餐廳合作，即日起到7月底為期1個月推出聯名新品「咖哩炸雞」，除西門及環板門市外，其餘全台各門市都可品嚐到異國風味炸雞，還有結合「卡滋脆餅、咖哩沾醬」套餐組合供選擇。

「金子半之助」7月攜手「日本橋海鮮丼辻半」聯合推出「壹起FUN暑假」及「品牌日限定」貼心荷包活動，業者表示，只要點購指定餐點，再加上銅板價即享鳳尾蝦、魚卵瀑布；或是贈送綜合海鮮天婦羅1份、當日時令黑鮪魚手捲買1送1等優惠案。

台中日月千禧酒店饗樂餐廳即日起至8月底，午、晚餐時段推出泰國美食主題百匯，業者說明，團隊採用道地泰國香料，結合正宗泰式烹調手法，呈現原汁原味南洋風情；恰逢閏6月將到來，業者也從今天起推出冷凍豬腳麵線外帶禮盒，只要帶回家加熱就能分享。

榮獲「米其林指南」推薦的膳馨餐飲集團，再度與統一超商合作，推出經典台菜即食化新品「御料小館－膳馨無骨秘製排骨酥」，讓消費者在巷口超商，也能嚐到米其林推薦台味美食。

餐廳 美食 米其林

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