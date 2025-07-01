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醫解U=U迷思 HIV感染者可自然懷孕避免母嬰傳染

中央社／ 台北1日電

「U=U」是倡議病毒測不到，愛滋傳不了，愛滋不再與絕症畫上等號，但迷思仍存在，包含即使U=U也不能生小孩，醫師解釋，透過醫療照顧，HIV感染者可自然懷孕，避免母嬰傳染。

明天是台灣U=U日，愛滋感染者權益促進會今天透過新聞稿公布常見5大U=U（Undetectable=Untransmittable）迷思，其中有HIV感染者真實故事「我即使U=U也能生小孩嗎？」，感染者小冰（化名）穩定治療達到U=U，卻被伴侶與其母親猜疑，認為U=U根本是場騙局要求分手，誤以為會生下愛滋寶寶。

台灣愛滋病學會秘書長林冠吟表示，透過規律及穩定的治療，將U=U視為治療目標，達到測不到病毒就是傳不出去的階段。第1種常見迷思為即使U=U是不是不能生小孩，針對HIV感染者生子，目前已有相關醫療流程與藥物使用，讓感染者可以自然懷孕並成功避免母嬰傳染。

第2與第3種迷思是測不到病毒是否代表變成陰性、痊癒不用再服藥，林冠吟解釋，醫學實證只要病毒量低於200 copies/mL，被定義為測不到病毒，病毒是被抑制到不具傳染力，並非清零、不等於痊癒，驗血檢測抗原抗體仍為陽性，若擅自停藥可能病毒反彈或抗藥性。

「既然U=U就是不具傳染力，可否不戴套性愛」是第4種迷思，林冠吟表示，雖然醫學上病毒量測不到確實等於無傳染風險，但安全性行為還是很重要，保險套不只是預防HIV病毒，也能預防所有其他性病傳染風險。

第5種迷思則是「U=U就不用向伴侶說我是HIV感染者的身分」，愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧表示，建議感染者揭露前審慎評估，期盼HIV不再需隱瞞，U=U是醫學實證，希望有朝一日HIV也能像其他慢性病一樣，不再被污名化，也不需隱瞞。

衛生福利部疾病管制署副署長曾淑慧表示，U=U是近年重點推廣的觀念之一，2024年台灣愛滋防治3個95指標達成「92-96-95」，就是92%感染者知道自己感染、96%已知感染者接受治療、95%接受治療者病毒量成功抑制，成效優於全球平均。

病毒 愛滋病

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