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暑假親子遊上山下海 嘉義縣備好20條自駕遊程

中央社／ 嘉義縣1日電

嘉義縣府推「FUN暑假暢玩自駕遊」，規劃20條親子自駕遊程，遊客只要在8月31日前在文化觀光局臉書指定貼文下方留言，上傳比愛心體驗照片，有機會抽中iPhone 16等大獎。

嘉義縣文觀局今天在棒棒積木飯店舉行「FUN暑假暢玩自駕遊」活動記者會，邀請甜蜜家庭組藝人白家綺、吳東諺、6歲兒子斗宅與4歲女兒朵拉，與縣長翁章梁一同分享嘉義縣親子玩法。

翁章梁致詞說，爸爸媽媽不用煩惱暑假該帶孩子去哪玩，嘉義縣已經幫大家規劃好最有趣、富有教育意義的六大主題遊程，涵蓋自然生態探索、鐵道之旅、手作DIY等，整個嘉義就是親子教育最好空間，有山、有海、有豐富文化，暑假來玩準沒錯。

文化觀光局表示，今年活動結合親子體驗、景點、觀光工廠串聯成自駕遊路線，總共規劃20條「小職人遊程」路線，加碼推出「暑假大FUN送」抽獎，完成指定活動內容，就有機會獲得iPhone 16、萬元禮券及親子遊程體驗券等，總價值超過新台幣10萬元。

文觀局表示，今年邀請20組親子網紅將每一條遊程拍成短影音，透過網紅視角開箱親子旅遊玩法；此外上嘉義縣親子旅遊專屬官網（https://familytour.chiayi.travel/）可輕鬆查找旅遊資訊。

觀光局 親子教育 嘉義

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