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日本腦炎單週增5例創5年新高 皆住院治療

中央社／ 台北1日電

疾管署今天表示，國內新增5例日本腦炎確定病例，創下近5年來單週最高紀錄，個案皆居住中南部地區，居住地附近均有水稻田、鴿舍等高風險場域，皆在住院治療中。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報公布，國內新增5例日本腦炎確定病例，居住地分別位於台中市南屯區、彰化縣花壇鄉、雲林縣北港鎮、屏東縣崁頂鄉及屏東縣高樹鄉。

李佳琳說明，個案為3男2女，年齡介於40多歲至60多歲，發病日介於6月9日至23日，症狀包括發燒、嘔吐、頸部僵硬、意識障礙、頭痛、頭暈等，經就醫通報採檢確診日本腦炎。個案目前均住院治療中，同住者皆無疑似症狀。

疾管署發言人羅一鈞指出，單週新增5例為5年來單週最高紀錄。經衛生單位調查，5例個案居住地附近均有豬舍、水稻田或鴿舍等高風險場域。為降低疫情風險，衛生單位已於個案居住地周邊高風險場域懸掛誘蚊燈，提醒當地醫療院所及民眾提高警覺。

疾管署監測資料顯示，國內今年截至6月30日，累計6例日本腦炎確定病例。台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2021至2024年全國同期確定病例數分別為14、7、12及15例，以40歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，不可掉以輕心。

疾管署表示，台灣日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。感染後多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

疾管署指出，日本腦炎致死率可達20%至30%，並有30%至50%存活病例有神經性或精神性後遺症。

疾管署呼籲，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，民眾應按時攜帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊措施，如自覺有感染風險，可至旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

風險 疾管署 日本腦炎

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