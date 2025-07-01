桃園蛇皮疫苗今起補助需預立醫療 前2名注射者分享決定關鍵

桃園市推動健康自主管理，首創結合打流感、新冠疫苗與簽訂預立醫療，可全額補助1劑帶狀疱疹疫苗（市價1劑約8500元需打2劑），前兩名符合資格的市民今天在桃園區衛生所完成第1劑帶狀皰疹疫苗接種。

首兩位是陳生先、黃小姐，他們今天下午在衛生局長賈蔚、議員陳美梅等人陪同下，到桃園區衛生所打好第1劑帶狀疱疹疫苗，兩人也都現身說法；陳先生表示兄長一年前感染帶狀疱疹說很痛，他知道市政府補助一劑後，決定趕快申請。

申請條件之一是要簽預立醫療決定書，陳先生說，讓他願意簽的原因，是有一次自己要做內視鏡檢查，必須找成年的家人到場簽同意書，他找來大女兒並告訴她家裡一些事情，女兒很害怕，這讓他想到以後年紀大，可能要做更重大的醫療決定時，「為什麼要在我意識模糊不清的時候，要家人幫我做決定？」這讓他覺得有必要預立醫療。

陳先生說，有一次朋友和他分享父朋友的親送醫，為了要不要同意醫院插管延續生命，和母親討論時很掙扎；朋友說為了這件事痛苦多年，到現在也都有陰影。陳先生強調自己現在意識清楚，可以為自己透過預立醫療做決定，自己的健康自己做主，不想造成家人的痛苦，也可以避免浪費醫療資源

黃小姐說她從小就很愛讀書，國中的時候感染帶狀疱疹長在腰部，讓她在學習過很痛苦，父親也很心疼地照顧她，也給她很深刻的印象；知道衛生局提供補助（第2劑全額補助）後，決定申請。

黃小姐強調，預立醫療對她而言，就是要在健康的時候自己做主，三年前，她在孩子生日當天簽了器官捐贈， 剛好這次又是在孩子生日的時候簽了預立醫療，她和孩子分享「當媽媽健康的時候，照顧的責任在自己，不想造成孩子的麻煩」，她有3個兒子，不想一旦發生重大事件的時候，孩子有不同的意見，希望他們尊重媽媽的意見，也不需要有任何的擔憂。

衛生局表示，7月1日起，桃園市啟動帶狀疱疹疫苗補助方案，在全國各縣市補助年齡範圍最大。為瞭解接種準備情形，局長賈蔚今日前往桃園區衛生所了解接種狀況，也向首兩位接種的市民致意，並提醒符合資格的市民儘早接種疫苗，以預防帶狀疱疹及其併發症。

賈蔚指出，帶狀疱疹（Herpes Zoster，俗稱皮蛇）常見於50歲以上成人，疾管署統計，國人終生罹患機率達32.2%。部分患者可能出現長達數月甚至數年的中重度神經痛，嚴重影響生活品質與身心健康。

市府補助方案針對設籍本市、年滿50歲，且關心自我健康管理的市民皆可獲補助施打，包括於113年完成流感及新冠疫苗接種，並簽署預立醫療決定書的市民，市府將提供1劑帶狀疱疹疫苗接種補助。低收入戶或中低收入戶可享2劑全額補助，在強化中高齡與弱勢族群的自我健康照護意識，更能提升免疫力免受嚴重的身體疼痛。

衛生局指出，預立醫療決定是當個人意識清楚、健康時，預先思考如何面對自己生命末期的醫療處置問題，內容可包含是否插管、急救、維生治療與安寧緩和醫療，藉此將能確保醫療處置符合個人意願，並減輕家屬及社會負擔。估計初期符合接種補助逾4000人。