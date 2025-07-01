台74線噪音大居民受不了 此地將增設240公尺長隔音牆改善

台74線車流龐大，位在太平區路段的兩個社區居民屢次陳情噪音嚴重影響生活和睡眠，立法委員何欣純今邀集相關單位前往會勘。交通部公路局表示，經實地測量和問卷調查，當地的確噪音影響嚴重，因此將在74號東向主線的25.3公里處起增設牆面距離240公尺長的6公尺高隔音牆，盡快進行改善。

何欣純說，會勘的地點在環中東路三段一帶，當地兩社區連在一起有870戶的住戶，很多住戶都反映入住這兩年多來，因74號車流量龐大，噪音對日常生活造成很大影響，甚至夜不成眠，設置隔音牆刻不容緩。

交通部公路局養護工程台中分局說，環中東路三段社區為15層社區，屬第二類噪音管制區，經實地量測在全日4個時段，早晨、日間、晚間尖峰及夜間都有超標的情形。另也進行問卷調查，住戶皆表示對日常生活有影響，對睡眠影響尤鉅，尤以每天晚上10時至12時車子的加速聲音干擾更為困擾。因此，將提專案增設6公尺高隔音牆來減音量，未來噪音將可大幅降低。