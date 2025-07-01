高市牙科診所洩漏個資 衛生局：最重可罰25萬

高雄岡山區某開業牙醫師將掛號民眾個資放上網引爭議，高雄市衛生局查察發現，牙醫師無意間將病患資訊洩漏，此舉已違醫療法等，將依法裁罰5至25萬元罰鍰。

岡山某牙醫診所醫師昨天在社群媒體Threads上貼出診所內電腦系統，表單內清楚可見2名患者姓名等個資，這名醫師說，助理疏忽，在自己的培訓日還約病患，並寫下「我到底請了怎樣的助理呢？每天都很驚嘆XD」，此舉遭批評洩漏患者個資。

衛生局今天接獲消息派員至診所查察，這名牙醫師自述貼文原先僅張貼於個人臉書（Facebook）並設定僅好友可觀看，他不知內容同步發布至Threads，無意將病患資訊洩漏。

衛生局表示，這名牙醫師同時也是診所負責醫師，此行為已涉違反醫療法規，將依違反「醫療法」規定裁處，無故洩漏病人病情或健康資訊，可罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

衛生局說明，除了「醫療法」規定不可洩漏病人病情；個人資料保護法第6條也規定「有關病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查及犯罪前科之個人資料，不得蒐集、處理或利用。」違者若造成他人損害，可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

衛生局重申，醫療機構基於保護病人隱私，不得無故洩漏病人病情或健康資訊，並請醫療機構依照醫療法及個人資料保護法等相關規定妥處。