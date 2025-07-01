7/15上路！偽造車牌重罰7.2萬 肇事致死可沒入車輛

偽造車牌事件層出不窮，交通部今預告修法草案，汽車若使用偽造、變造或矇領的牌照，或是道路停車，直接重罰7.2萬，並當場移置保管該車輛且牌照扣繳；偽造變造他車牌照、肇事致人傷亡或10年內偽造累犯等3樣態，車輛將沒入拍賣銷毀，新規定預計7月15日上路。

鑑於使用偽造、變造車牌行駛的違規案件有增加趨勢，形成嚴重危害交通安全及治安問題，立法院會日前三讀修正通過道路交通管理處罰條例第12條條文，提高偽造車牌相關罰則。

交通部也配合預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第16條及第2條附表草案，針對使用偽造、變造或矇領的牌照，罰款將從1.8萬元直接加重至7.2萬元，並當場移置保管車輛。

另也新增汽車使用偽造、變造或矇領牌照於路邊停車，可重罰7.2萬元，並當場移置保管車輛；牌照吊扣期間行駛，機車原罰5400元至8100元、汽車原罰7200元至1萬800元，均直接加罰至3.6萬元，並當場移置保管車輛、吊銷牌照。

草案內容指出，未領用牌照行駛、報廢登記的汽車仍行駛、已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛、汽車未領用有效牌照於道路停車，或號牌遺失不報請公路主管機關補發，且經舉發後仍不辦理而行駛等，罰款也直接拉高至3.6萬元。

汽車未懸掛或不依指定位置懸掛號牌於道路停車，以及牌照經繳銷、報停、吊銷、註銷，無牌照仍行駛等違規樣態，也將加重罰3.6萬元；非汽車所有人的駕駛人，明知他人車輛是偽造車牌，仍使用行駛上路，可開罰駕駛人3.6萬元。

此外，若偽造變造他車牌照、肇事致人傷亡或10年內偽造累犯等3樣態，車輛將沒入拍賣或銷毀。