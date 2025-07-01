台南推動性別友善旅宿認證 預定暑假考核
台南市政府推動多元友善住宿政策，繼親子友善、寵物友善、自行車友善、環境友善後，再推廣「性別友善旅宿認證」，預定暑假進行認證考核，打造溫馨與多元包容的觀光環境。
市府昨天在交通部觀光署旅遊服務中心台南服務處舉辦「性別友善旅宿認證」說明會，介紹「性別友善旅宿」意義、評估標準及申請流程，40家旅宿業者出席。觀光旅遊局表示，目前全市已有62家旅宿業者參與教育訓練，符合下一階段現場考核認證資格。
市府表示，「性別友善旅宿」目的是打造不分性別、性取向、自在入住的住宿空間；認證指標由國立高雄餐旅大學、台灣性別友善觀光協會、台南新芽協會、台南市民宿文化發展協會等產官學共同研擬。
認證指標涵蓋空間設施、服務品質、從業人員教育訓練、旅宿業經營政策等面向，兼顧服務可行性及實際需求，確保安心、尊重、友善理念的落實，形塑台南永續旅遊。
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