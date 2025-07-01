百日咳6月增17例 114年已35例創10年同期新高

疾管署今天表示，國內百日咳疫情創10年同期新高，今年已累計35例。光是6月就增加17例，包含1起家庭延伸校園群聚及3起家庭群聚，且這起校園群聚共5名學生感染，為12年來最大規模。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報說明，國內近期百日咳疫情上升，6月共新增17例本土病例，包含1起家庭延伸校園群聚及3起家庭群聚。今年累計35例本土病例，為2016年以來同期最高。

3起家庭群聚案件，李佳琳指出，分別為中部2例、北部3例及南部2例，衛生單位已匡列接觸者及採取相關防治措施，預計健康監測至7月15日、7月16日及7月24日。

針對家庭延伸校園群聚，疾管署防疫醫師林詠青說明，指標個案為北部10多歲青少年，接種過百日咳相關疫苗，於5月下旬起陸續出現咳嗽、流鼻水等症狀，至診所就醫，診斷為急性扁桃腺炎、急性鼻竇炎，服藥後仍持續咳嗽，於6月初至急診就醫，診斷為上呼吸道感染，開立相關藥物。

林詠青表示，個案2天後再度就醫，診斷為急性支氣管炎，不過其檢體檢出百日咳桿菌，後續開立抗生素治療。

疫調狀況，林詠青指出，個案潛伏期、可傳染期沒有國外旅遊史，多在家裡、學校活動，家人在5月底到6月上旬期間也都有咳嗽狀況，經檢驗其餘4名家庭接觸者確診；學校也有不少同學出現呼吸道症狀，經檢驗共有另4名同班同學確診，整起群聚共9人確診。

疾管署發言人羅一鈞指出，百日咳單月增加17例狀況很少見，群聚一下子增加9例也很少見，且其中校園部分包含指標個案共有5例，為2013年以來最大的校園群聚（當年最大校園群聚共8例）。

疾管署指出，今年累計35例百日咳中，以11至18歲占37%為多，6個月（含）以下嬰兒23%次之。羅一鈞說，國內百日咳的發病年齡高峰是6個月以下尚未接種疫苗的嬰兒，以及疫苗保護力開始消退的11至18歲青少年。

疾管署表示，國內除提供兒童共5劑公費疫苗，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）和兒童感染症醫學會也建議11至18歲青少年，自費追加1劑減量破傷風白喉百日咳混合疫苗。