真的假的？40赫茲光照改善失智 專家揭「臨床證據」真相

家中長輩經常失眠、日夜作息紊亂，在臨床上，可應用光照治療來改善睡眠障礙，醫師常建議患者「多曬太陽」，對情緒的確有幫助。過去的研究顯示，阿茲海默症患者有相當高比例的睡眠障礙，市面上出現許多聲稱能改善失智症狀的燈光產品，其中，「40赫茲頻率的光照」備受關注。

「光照」會影響褪黑激素分泌，科學家不斷探索失智症治療延緩方式；近期，40赫茲頻率光照療法誘發伽馬振盪，被認為是一種潛在的非藥物介入，可能對阿茲海默症患者有益。台灣科技媒體中心邀請三位專家解析現階段的研究證據，因臨床證據較少，部分看到短期效應或許有改善，尚未有一致的結論。

什麼是40赫茲聲光刺激？台大心理系教授曾祥非表示，可比喻為「把聲音或光切成每秒40下的刺激」，光源每秒閃爍40下，看起來像壞掉的燈泡；聲音切成每秒40下，聽起來像隔著電風扇講話。目前不同光刺激技術的效果，證據不一致，有些光照方法，大腦不一定有腦波反應。

曾祥非指出，雖然40赫茲光照在實驗室的細胞上有效，實際上無法用40赫茲光直接照射人體腦內細胞，必須要驗證人眼接受到40赫茲光照是否有反應，才可能進一步討論療效。目前市面上部分燈具產品並未在人腦中觀察到40赫茲的腦波與該光照同步，是否真的能延緩大腦退化的效果，仍需更多臨床驗證。

長庚大學物理治療學系暨復健科學研究所教授謝宗勳表示，部分研究發現，40赫茲聲光刺激對阿茲海默症基因小鼠可能有效，其刺激可以誘發阿茲海默症基因小鼠大腦40赫茲節律同步，同時活化微膠細胞，減少類澱粉樣蛋白沉積，改善記憶功能。

不過，這項研究用的是阿茲海默症基因小鼠，還未知在人類身上的效果。而小鼠會迴避40 赫茲閃光，顯示對光刺激有「厭惡感」，還未知長期刺激的影響；閃爍光刺激可能引發不適，例如眼睛疲勞、頭痛等，可能需要結合其他治療策略，以達最佳刺激效果。

長庚大學職能治療學系教授、長庚大學技術產創中心主任鄭嘉雄指出，短期經過40赫茲光照和聲音刺激後，輕度失智症長者的維持穩定或提高，但長期效果未知。另外，現階段對於40赫茲聲光介入之療效尚未有一致的結論，也較難推論到中、重度失智症個案。

鄭嘉雄提醒，結合40赫茲光照與聲音刺激可能有潛在療效，但相關的神經機制及長期效益尚未明確，研究仍面臨諸多挑戰。