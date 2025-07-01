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高溫破38度！19縣市高溫警示 醫師：防中暑也防心肌梗塞

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
天氣持續高溫，氣象署於下午14時33分針對全台19縣市發布高溫資訊橙色及黃色，白天恐36度以上，呼籲民眾慎防中暑。聯合報系資料照片
天氣持續高溫，氣象署於下午14時33分針對全台19縣市發布高溫資訊橙色及黃色，白天恐36度以上，呼籲民眾慎防中暑。聯合報系資料照片

天氣持續高溫，氣象署今天監測新北市三峽測站在中午12時，測得38.1度高溫，並於下午14時33分針對全台19縣市發布高溫資訊橙色及黃色，白天恐36度以上，呼籲民眾慎防中暑。急診醫師表示，急診不時就會收治熱傷害及熱中暑個案。心臟科醫師也指出，夏天天氣雖然炎熱，仍有心肌梗塞患者就醫，呼籲民眾多喝水、避免長時間在高溫環境下工作、遊玩，避免中暑。

衛福部今公布昨天熱傷害就診統計達25人次，今年6月截至30日總計649人次，相將去年同期6月，總計748人次，人次稍微偏低。但急診醫學會秘書長、長庚醫院急診醫學科主治醫師李智晃說，兩者就醫人次其實相差不多，可能是今年天氣直接就是滿熱的，民眾多有警覺所致。

但隨著暑假到來，天氣只會更加炎熱，不論是在戶外工作、外出遊玩都需注意。李智晃表示，若要避免熱傷害，一定要注意防曬、多喝水，及避免長時間在高溫下工作或出遊，如上午10點至下午4點高溫時，應減少戶外曝曬高溫下的活動。

另，台灣老年人口多，許多年長者為省錢，在室內不開電扇或冷氣，李智晃提醒，長者在室內還是要多保持室內通風，並多喝水，若室內高溫仍必須開電扇或冷氣降溫。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，夏天天氣炎熱，一般來說，心肌梗塞患者人數較少，但昨天仍收治一名50多歲男子，因胸悶、胸痛、呼吸困難由家屬送醫，問診發現，男子有三高病史且吸菸，檢查竟是急性心肌梗塞，立即經心導管手術放置心臟支架，才救回一命。

林謂文說，心肌梗塞好發時機為冬天，但夏天時仍不可輕忽，原因是夏天天氣炎熱，體內必須散熱，這時表皮血管擴張，散發大量水分，造成血液變得濃稠，特別是本身有血管疾病者，容易導致心肌缺氧 或是產生血栓，造成心肌梗塞。

「心肌梗塞與熱衰竭症狀類似，民眾需多加注意，加以區別。」林謂文說，心肌梗塞症狀為胸悶、胸痛、呼吸困難，而熱傷害分為熱衰竭、熱中暑，其中，熱衰竭也會出現頭暈、胸悶、心悸、呼吸喘，隨著症狀加劇，有時會合併口乾舌燥、大量冒汗，甚至熱中暑時為不出汗，體溫飆高至攝氏40度，意識喪失、急性腎衰竭等。

林謂文，當出現熱衰竭症狀時，就應儘速到陰涼處休息、多喝水，並解開衣物加速散熱，避免症狀加劇，若有高血壓等三高患者，應按時服藥、控制病情，並養成早晚量血壓的習慣，特別是天熱時，也容易出現低血壓的情形，建議應多喝水，避免脫水，避免身體不適。

高溫 心肌梗塞

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