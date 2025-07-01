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即日起氫氟碳化物未經核准不得輸出入 違者最高罰100萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
國內氫氟碳化物常作為冷凍空調冷媒、消防滅火藥劑以及電子業製程等用途，因其高溫暖化潛勢對氣候變遷造成影響，自7月1日起未經核准不得輸入或輸出氫氟碳化物，違者最高可罰100萬。圖／聯合報系資料照片
國內氫氟碳化物常作為冷凍空調冷媒、消防滅火藥劑以及電子業製程等用途，因其高溫暖化潛勢對氣候變遷造成影響，自7月1日起未經核准不得輸入或輸出氫氟碳化物，違者最高可罰100萬。圖／聯合報系資料照片

為對接國際環保公約蒙特婁議定書「吉佳利修正案」將高溫暖化潛勢物質「氫氟碳化物（HFCs）」納管，環境部已於今年2月25日發布「氫氟碳化物管理辦法」，明訂氫氟碳化物的國家消費量削減時程，並自7月1日起未經核准不得輸入或輸出氫氟碳化物，違者最高可罰100萬。

環境部表示，國內氫氟碳化物常作為冷凍空調冷媒、消防滅火藥劑以及電子業製程等用途，因其高溫暖化潛勢對氣候變遷造成影響，因此在蒙特婁公約第28次締約方會議通過「吉佳利修正案」，將氫氟碳化物納為管制物質，規範各締約方應分階段削減氫氟碳化物消費量，以逐步減少氫氟碳化物的使用。

我國也在今年2月25日公告「禁止或限制製造、輸入、輸出、販賣、使用或排放之氫氟碳化物種類」，並發布「氫氟碳化物管理辦法」，明定我國氫氟碳化物消費量基準量、各階段削減率與削減期程以及相關管制措施。

環境部指出，鑑於管理辦法甫於今年發布上路且訂有相關管制措施，若違反管理辦法規定而依「氣候變遷因應法」第52條處以新台幣10萬元以上100萬元以下之罰鍰；自7月1日起，氫氟碳化物未經核准不得輸出或輸入，且限向遵守蒙特婁議定書規定的國家或地區為之。

環境部指出，具核配資格或持有核配量的廠商應於每年1、4、7、10月底前申報上一季執行實績；取得核配量的使用廠商不得販賣氫氟碳化物或從事經銷業務；取得核配量的供應廠商經環境部核准，始得將所持有的核配量互為轉讓。

此外，事業如有氫氟碳化物需求，可洽詢已獲得環境部核配資格的供應廠商，也可依管理辦法第6條規定，於今年7月底前，檢具相關資料向環境部申請2026年及後續年度的核配資格及核配量並經核准後，再辦理輸出入申請作業。

高溫 環境部 暖化

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