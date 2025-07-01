勞保基金今年前五月虧損467.3億 洪申翰：正爭取明年撥補

勞動基金今年前五個月大虧2919.7億元，其中，勞保基金虧損467.3億元。勞動部長洪申翰今天受訪時說，目前正在跟行政院爭取明年勞保基金撥補，盼能維持基金水位。

勞動基金運用局今公布最新運用績效。勞動基金運用局指出，因5月匯率波動劇烈，導致國外投資部位出現帳面價值損失，影響整體投資報酬率，截至五月底，整體勞動基金運用規模為6兆8,949億元、收益率-4.26％、收益數為-2,039.1億元。其中，勞保基金規模1兆804億元、收益數-467.3億、收益率-4.66%。

勞保局局長白麗真表示，勞動基金投資屬於長期穩健，近期受市場波動，短期帳面確實受影響，今年政府總共撥補勞保基金1300億元，希望明年撥補金額不會低於今年。

洪申翰說，勞動部目前正在跟行政院爭取明年度的勞保撥補預算，以維持基金水位，但最後撥補金額，還需要跟行政院做最後討論。

此外，勞動部勞動保險司司長陳美女說，今年度的公務預算1200億、疫後特別預算100億，總計1300億元，已經分別在今年一月、二月各撥入300億，六月底再撥入700億，今年撥補金額已經全數入帳。