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金獎影劇場景新北大發現 知名演員化身神秘嘉賓共遊金獎影視小旅行

文／ 黃柏豪提供

新北市協助影視拍攝與發展中心（以下簡稱新北協拍中心）今年7月重磅推出「金獎小旅行」與「影視小旅行」兩場夏日限定影視導覽活動，邀請影劇迷化身影劇旅人，跟著知名影評人「雀雀」走訪影視場景拍攝地，小旅行現場將有知名演員擔任神秘嘉賓驚喜現身，愛好影劇的朋友們絕不能錯過！

新北市新聞局長李利貞表示，新北致力打造「影視之城」，今年夏天，更以影視為主軸推出一系列精彩活動，新北協拍中心甫於6月20日推出「一起走拍新北·跟著膠卷去旅行」集章活動，讓民眾實地走訪熱門影視拍攝場景，7月更特別精心規劃兩條影視導覽路線，並邀請知名影評人「雀雀」擔任導覽解說，帶領參與者以專業影像視角，深度瞭解新北這座大型的天然攝影棚。

昔日礦業繁榮下的日式宿舍建築群，黃金博物館四連棟大受影視劇組青睞，更是電視劇《生生世世》的拍攝場景。 圖／新北市政府新聞局
昔日礦業繁榮下的日式宿舍建築群，黃金博物館四連棟大受影視劇組青睞，更是電視劇《生生世世》的拍攝場景。 圖／新北市政府新聞局

空軍三重一村保留眷村特有之生活軌跡，吸引超過200部戲劇在此拍攝，是新北名列前茅的影視取景地。 圖／新北市政府新聞局
空軍三重一村保留眷村特有之生活軌跡，吸引超過200部戲劇在此拍攝，是新北名列前茅的影視取景地。 圖／新北市政府新聞局

淡水小白宮逾百年歷史的西班牙白堊迴廊式建築，是影集《國際橋牌社》與電影《不能說的．秘密》的拍攝場景。 圖／新北市政府新聞局
淡水小白宮逾百年歷史的西班牙白堊迴廊式建築，是影集《國際橋牌社》與電影《不能說的．秘密》的拍攝場景。 圖／新北市政府新聞局

「金獎小旅行」將於7月18日登場，精選《血觀音》、《商魂》、《八尺門的辯護人》等榮獲金馬獎、金鐘獎影視作品於新北的取景地，路線涵蓋板橋與三重地區，包括板橋435藝文特區、林本源園邸、空軍三重一村與先嗇宮。「影視小旅行」則於8月8日出發，探索新北濱海經典景點，包括瑞芳黃金博物館、淡水紅毛城、小白宮及多田榮吉故居，重溫《茶金》、《生生世世》、《國際橋牌社》等知名影視作品場景。兩場小旅行不僅由專業影評人帶路，現場更將安排演員擔任神秘嘉賓，與參與民眾分享影視幕後故事。

等不及親自踏上新北影視之旅嗎？即日起至7月10日止，只要完成指定條件，就有機會免費參加！詳細活動資訊請至「我的新北市」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/myntpc）。

新北協拍攜手知名影評人與演員打造沉浸式影視導覽，快上「我的新北市」粉絲專頁抽共遊好禮。 圖／新北市政府新聞局
新北協拍攜手知名影評人與演員打造沉浸式影視導覽，快上「我的新北市」粉絲專頁抽共遊好禮。 圖／新北市政府新聞局

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