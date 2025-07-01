醫師親揭「長壽秘訣」：多補充1物、維持天然飲食
全球長壽人口密度最高的地區被稱作「藍區」，包含沖繩（日本）、薩丁尼亞（義大利） 、伊卡利亞（希臘）、洛馬琳達（美國加州）及尼科亞（哥斯大黎加）。醫師王思恒表示，當地居民多以天然飲食為主，建議民眾食用富含豐富多酚的水果，促進腦部健康。
醫師王思恒日前在臉書粉專提到，研究指出，藍區居民有以下幾個關鍵共通點：
1.植物為主的天然飲食
2.攝取大量多酚（天然抗老分子）
3.大量身體活動（走路、種田、勞作）
4.強烈的家庭、社群支持
5.穩定作息、樂觀心態、低壓力生活型態
由於「多酚（Polyphenols）」是植物中的天然抗老物質，不僅能夠抗氧化、抗發炎，還能促進腦部健康、保護DNA與端粒；此外，多酚也能清除細胞老廢蛋白，增益菌、降害菌，提升腸道免疫功能，對人體健康至關重要。
若想維持長壽，王思恒也列出5項飲食建議：
1.餐餐有蔬菜：深綠葉菜、十字花科蔬菜、野菜
2.豆類作為蛋白質：黑豆、鷹嘴豆、毛豆
3.水果取代甜食：芒果、藍莓、番木瓜、葡萄（天然多酚豐富的水果）
4.橄欖油代替其他油脂：冷壓初榨最佳
5.喝「天然飲料」：綠茶、草本茶、黑咖啡（含有抗氧化多酚）
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