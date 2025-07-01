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醫師親揭「長壽秘訣」：多補充1物、維持天然飲食

聯合新聞網／ 綜合報導
夏天常見的「芒果」多酚含量高，具有抗氧化和抗癌作用。示意圖／ingimage
夏天常見的「芒果」多酚含量高，具有抗氧化和抗癌作用。示意圖／ingimage

全球長壽人口密度最高的地區被稱作「藍區」，包含沖繩（日本）、薩丁尼亞（義大利） 、伊卡利亞（希臘）、洛馬琳達（美國加州）及尼科亞（哥斯大黎加）。醫師王思恒表示，當地居民多以天然飲食為主，建議民眾食用富含豐富多酚的水果，促進腦部健康。

醫師王思恒日前在臉書粉專提到，研究指出，藍區居民有以下幾個關鍵共通點：

1.植物為主的天然飲食

2.攝取大量多酚（天然抗老分子）

3.大量身體活動（走路、種田、勞作）

4.強烈的家庭、社群支持

5.穩定作息、樂觀心態、低壓力生活型態

由於「多酚（Polyphenols）」是植物中的天然抗老物質，不僅能夠抗氧化、抗發炎，還能促進腦部健康、保護DNA與端粒；此外，多酚也能清除細胞老廢蛋白，增益菌、降害菌，提升腸道免疫功能，對人體健康至關重要。 

若想維持長壽，王思恒也列出5項飲食建議：

1.餐餐有蔬菜：深綠葉菜、十字花科蔬菜、野菜

2.豆類作為蛋白質：黑豆、鷹嘴豆、毛豆

3.水果取代甜食：芒果、藍莓、番木瓜、葡萄（天然多酚豐富的水果）

4.橄欖油代替其他油脂：冷壓初榨最佳

5.喝「天然飲料」：綠茶、草本茶、黑咖啡（含有抗氧化多酚）

義大利 美國 水果 日本 希臘 咖啡 人瑞

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