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科博館「必可飛劇場」啟動 跟著蠟筆小新探索太空

中央社／ 台中1日電

國立自然科學博物館播放逾30年的立體劇場，轉型為「必可飛劇場」，今天揭幕，首部上映作品為日本人氣動畫「蠟筆小新」，由春日部防衛隊帶領探索宇宙。

自然科學博物館今天發布新聞稿，館長黃文山表示，立體劇場自1990年代啟用以來，是許多觀眾來到科博館的「指定行程」，戴上立體眼鏡、進入震撼視覺世界的記憶，成為一代人共同的科學啟蒙。

隨著數位趨勢快速演進，XR、VR等科技展演形式興起，綜合原有空間動線不良、影片來源受限等因素，館方在維持場地設備與票價不變的前提下，重新定位劇場功能與角色，以「必可飛劇場」為新起點，邁向結合創新與永續的新里程。

科博館展示組主任黃旭說明，劇場轉型後命名為「必可飛劇場」，名稱取自英文諧音Pig fly。當時英國設計師葛登納在生命科學廳完工後，贈與科博館創館館長漢寶德一件「插上鳥類翅膀的小豬標本」作為禮物。英文諺語中When pigs fly意味「不可能的事」，藉由這隻超脫想像的生物，紀念雙方一起完成建館。這件標本目前還保存在館內。

必可飛劇場重新調整空間設計，保留館外主要入口，增設可從館內展場直接通往劇場的全新動線，依指引標示從展覽空間直接進入劇場，節省繞行時間，減少在風雨中移動的不便。

轉型後的「必可飛劇場」首波推出深受許多觀眾喜愛的「蠟筆小新」劇場版，獨家放映日本動畫「蠟筆小新：來自外太空的訪客」，片長25分鐘，融合幽默與知識，由春日部防衛隊帶領觀眾從地球出發，陪伴遇到麻煩的外星人探索宇宙的適居帶、八大行星與天文新知。

觀眾 國立自然科學博物館 劇場

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