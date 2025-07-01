快訊

午後雷雨來了！3縣市大雨特報、大雷雨狂轟「恐一路下到晚上」

接獲妻噩耗…陳智菡曝彭振聲「悲痛吶喊」：律師可以把真相都說出來

嘉縣推親子自駕遊 6大主題20遊程還有好禮抽iPhone

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣推6大主題、20條親子自駕遊程，布袋潮間帶觀光魚筏觀察豐富海洋生態，體驗與漁民互動的海上交易，以及品嚐新鮮海鮮。記者李宗祐／攝影
嘉義縣推6大主題、20條親子自駕遊程，布袋潮間帶觀光魚筏觀察豐富海洋生態，體驗與漁民互動的海上交易，以及品嚐新鮮海鮮。記者李宗祐／攝影

邁入暑假旅遊旺季，嘉義縣推20條親子自駕遊程，有可愛萌寵、部落探險、田園農夫、生態探索、創意手作及鐵道等6大主題。翁章梁表示，嘉義縣已幫忙親子規畫好遊程，內容深具嘉義在地特色，精彩又富有意義。

縣長翁章梁今天邀請甜蜜家庭組藝人白家綺、吳東諺、6歲兒子斗宅與4歲女兒朵拉，一同分享親子玩法。

翁章梁說，爸爸媽媽不用煩惱暑假該帶孩子去哪玩，嘉義縣已經幫大家規畫好最有趣、富有教育意義的6大主題遊程，涵蓋自然生態探索、鐵道之旅、手作DIY等，整個嘉義就是親子教育最好的空間，有山、有海、有豐富文化，現在來玩還能抽大獎。

文化觀光局結合親子體驗、景點、觀光工廠串聯成自駕遊路線，規畫20條「小職人遊程」路線，還有「暑假大FUN送」抽獎，8月31日前在嘉義縣文化觀光局FB指定貼文下方留言，上傳體驗照片並完成指定活動內容，就有機會獲得iPhone 16、萬元禮券及親子遊程體驗券等，總價值超過10萬元。

另「嘉義縣好玩卡」限量折扣優惠，有太平雲梯、佐登妮絲城堡、蓋婭莊園、板陶窯、咩咩上樹萌寵樂園等熱門景點門票，7月1日起輸入優惠碼CYPASS50，立刻折50元，限量1000組送完為止。

相關訊息可上「嘉義縣‧親子旅」、「嘉義縣好玩卡」官網查詢；加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號（@chiayitravel）掌握最新旅遊資訊。

邁入暑假旅遊旺季，嘉義縣推20條親子自駕遊程，有可愛萌寵、部落探險、田園農夫、生態探索、創意手作及鐵道等6大主題。記者李宗祐／攝影
邁入暑假旅遊旺季，嘉義縣推20條親子自駕遊程，有可愛萌寵、部落探險、田園農夫、生態探索、創意手作及鐵道等6大主題。記者李宗祐／攝影
嘉義縣推6大主題、20條親子自駕遊程，今天在地商家出席活動現場，推銷產業特色，圖為佐登妮絲城堡蓋婭莊園。記者李宗祐／攝影
嘉義縣推6大主題、20條親子自駕遊程，今天在地商家出席活動現場，推銷產業特色，圖為佐登妮絲城堡蓋婭莊園。記者李宗祐／攝影
邁入暑假旅遊旺季，嘉義縣推20條親子自駕遊程，有可愛萌寵、部落探險、田園農夫、生態探索、創意手作及鐵道等6大主題。記者李宗祐／攝影
邁入暑假旅遊旺季，嘉義縣推20條親子自駕遊程，有可愛萌寵、部落探險、田園農夫、生態探索、創意手作及鐵道等6大主題。記者李宗祐／攝影
邁入暑假旅遊旺季，嘉義縣推20條親子自駕遊程，有可愛萌寵、部落探險、田園農夫、生態探索、創意手作及鐵道等6大主題。記者李宗祐／攝影
邁入暑假旅遊旺季，嘉義縣推20條親子自駕遊程，有可愛萌寵、部落探險、田園農夫、生態探索、創意手作及鐵道等6大主題。記者李宗祐／攝影
嘉義縣推6大主題、20條親子自駕遊程，水上鄉青農豐碩果園以精緻農特產品聞名。記者李宗祐／攝影
嘉義縣推6大主題、20條親子自駕遊程，水上鄉青農豐碩果園以精緻農特產品聞名。記者李宗祐／攝影

親子教育 翁章梁 嘉義

延伸閱讀

嘉縣動保夏令營登場 翁章梁為水豚寶寶命名Do Re Mi

民進黨嘉縣長將初選產生 賴系英系相爭誰能出線？縣長翁章梁這麼說

民進黨嘉義縣長敲定辦初選 英系、賴系恐上演派系對決

嘉義文化科技基地遭批花錢沒成果 翁章梁：給年輕人返鄉機會

相關新聞

午後雷雨來了！3縣市大雨特報、大雷雨狂轟「恐一路下到晚上」

中央氣象署下午16時針對3縣市發布大雨特報，警戒區域包括雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區，恐一路下到晚上。

高溫破38度！19縣市高溫警示 醫師：防中暑也防心肌梗塞

天氣持續高溫，氣象署今天監測新北市三峽測站在中午12時，測得38.1度高溫，並於下午14時33分針對全台19縣市發布高溫...

勞保基金今年前五月虧損467.3億 洪申翰：正爭取明年撥補

勞動基金今年前五個月大虧2919.7億元，其中，勞保基金虧損467.3億元。勞動部長洪申翰今天受訪時說，目前正在跟行政院...

即日起氫氟碳化物未經核准不得輸出入 違者最高罰100萬

為對接國際環保公約蒙特婁議定書「吉佳利修正案」將高溫暖化潛勢物質「氫氟碳化物（HFCs）」納管，環境部已於今年2月25日...

怕變胖就不吃澱粉？減重醫釋疑：這時間吃「長肌肉不長肥肉」

現代人注重健康，常會以減少碳水的方式減重，然而同樣吃一個麵包，有人會變胖，有的人卻能達到增肌減重的目的，這是為什麼？減重醫師蕭捷健透露，其實澱粉不是敵人，把握3個食用原則能讓它成為身體最強大的燃料，長

真的假的？40赫茲光照改善失智 專家揭「臨床證據」真相

家中長輩經常失眠、日夜作息紊亂，在臨床上，可應用光照治療來改善睡眠障礙，醫師常建議患者「多曬太陽」，對情緒的確有幫助。過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。