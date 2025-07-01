嘉縣推親子自駕遊 6大主題20遊程還有好禮抽iPhone

邁入暑假旅遊旺季，嘉義縣推20條親子自駕遊程，有可愛萌寵、部落探險、田園農夫、生態探索、創意手作及鐵道等6大主題。翁章梁表示，嘉義縣已幫忙親子規畫好遊程，內容深具嘉義在地特色，精彩又富有意義。

縣長翁章梁今天邀請甜蜜家庭組藝人白家綺、吳東諺、6歲兒子斗宅與4歲女兒朵拉，一同分享親子玩法。

翁章梁說，爸爸媽媽不用煩惱暑假該帶孩子去哪玩，嘉義縣已經幫大家規畫好最有趣、富有教育意義的6大主題遊程，涵蓋自然生態探索、鐵道之旅、手作DIY等，整個嘉義就是親子教育最好的空間，有山、有海、有豐富文化，現在來玩還能抽大獎。

文化觀光局結合親子體驗、景點、觀光工廠串聯成自駕遊路線，規畫20條「小職人遊程」路線，還有「暑假大FUN送」抽獎，8月31日前在嘉義縣文化觀光局FB指定貼文下方留言，上傳體驗照片並完成指定活動內容，就有機會獲得iPhone 16、萬元禮券及親子遊程體驗券等，總價值超過10萬元。

另「嘉義縣好玩卡」限量折扣優惠，有太平雲梯、佐登妮絲城堡、蓋婭莊園、板陶窯、咩咩上樹萌寵樂園等熱門景點門票，7月1日起輸入優惠碼CYPASS50，立刻折50元，限量1000組送完為止。