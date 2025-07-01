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114年新生兒腸病毒第5死 男嬰出生6天亡

中央社／ 台北1日電

國內新生兒腸病毒疫情嚴峻，疾管署今天公布，新生兒腸病毒新增1死，北部早產男嬰出生4天出現症狀、發病第3天過世，推測是感染伊科病毒11型，為今年第5例新生兒腸病毒死亡

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報說明，6月22日至28日門急診就診計6696人次，較前一週略降2.8%。近4週實驗室監測顯示社區腸病毒以伊科病毒11型為多。

李佳琳指出，加上新增重症死亡個案，今年已累計9例腸病毒感染併發重症確定病例（含6例死亡），仍為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計6例（含5例死亡），分別為感染伊科病毒11型5例及腸病毒分型檢驗中1例。

新增死亡個案，防疫醫師林詠青今天在例行疫報說明，為北部未滿1個月男嬰，有早產情況，6月中旬出生，收住婦產科診所嬰兒室。出生第4天開始出現嗜睡、活動力下降症狀，後續心跳過慢、呼吸困難、發紺、低血氧，緊急送急診，並收加護病房治療。

林詠青說明，個案住院期間陸續出現肝炎、急性腎損傷、心肌炎、凝血功能異常、低血壓及多重器官衰竭等新生兒敗血症症狀，經給予抗生素等多重藥物治療，病況仍快速惡化，於發病第3天過世，死因是腸病毒感染心肺衰竭而致死。

疾管署發言人羅一鈞表示，個案經檢驗確診腸病毒，型別仍待進一步確認，不過從其病程變化與症狀表現，研判有高機率是感染伊科病毒11型。

羅一鈞指出，這波新生兒腸病毒疫情可能持續流行到7月底，因此已發函要求全國1720家托嬰中心和255家產後護理之家，在7月15日前完成腸病毒防疫自我查檢，並將由地方政府稽核查檢結果。

羅一鈞表示，上週整體腸病毒就診人次略降，推測是受到暑假開始、校園群聚減少影響，不過很多暑期活動可能在暑假第2、3週陸續展開，因此推測7、8月疫情可能還會陸續上升，不能掉以輕心。

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