用大蒜爆香錯了？ 專家揭最有效吃法：降低壞膽固醇
不少人炒菜時習慣先用大蒜爆香，但許多人可能不知道，這樣的做法其實會讓大蒜中的「大蒜素」流失，使原本有助於降膽固醇的功效大打折扣，營養醫學專家洪泰雄指出，大蒜中的含硫化合物能抑制肝臟合成膽固醇，若吃法正確，每天吃三瓣、連續八周，就有機會讓壞膽固醇（LDL）下降約1成。
洪泰雄在臉書指出，大蒜中的「大蒜素（Allicin）」是透過酵素活化所生成，具抗氧化、抗菌、降膽固醇作用；其他如S-allyl cysteine（SAC）、二烯丙基二硫（DADS）與三硫（DATS）等成分，也被證實有助心血管健康，且能抑制人體內的膽固醇合成關鍵酵素－HMG-CoA還原酶，作用機制類似降膽固醇藥物Statin類。
根據臨床與動物研究顯示，每日攝取約0.05至1.5公克的大蒜素（相當於數瓣生大蒜），可在數週到數月內讓LDL下降5％到15％，長期攝取還有機會提升好膽固醇（HDL），並改善總膽固醇與三酸甘油脂（TG）指標。
不過，大蒜怎麼吃效果才最好？洪泰雄指出，生吃效果強，但氣味重、刺激性高；熟吃雖溫和，但加熱會讓大蒜素失活，想兩全其美的話，建議在切碎後靜置10分鐘再加熱，可保留較多活性成分。他也提醒，想靠大蒜改善血脂，仍須搭配均衡飲食、規律運動、戒菸限酒等生活習慣，才能發揮最佳效果。
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