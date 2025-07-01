台灣設計展10月登場 聶永真操刀「彰化行」主視覺亮相

2025台灣設計展今年10月將在彰化登場，策展主題及主視覺「彰化行(((CHANGHUA)))」今天亮相，主視覺由國際設計師聶永真操刀，他指出，將彰化湛藍的天空、翠綠的樹、代表信仰的金色融合城市地景有關的建築顏色與風貌，形成主視覺的套組。

台灣設計展今年10月10日至26日將首度在彰化舉行，今天在主場館之一彰化藝術館舉辦「彰化行」揭牌，象徵設計開「彰（張）」，彰化縣長王惠美指出，今年設計展首次橫跨鄉鎮市的策展規模，展區從彰化市、鹿港鎮、田尾鄉到田中鎮，規畫3大展區、14處主題場域，是歷年來展區面積最大、主展館數最多。

王惠美也號召在地響應，她表示，設計展的成功，不只靠縣府，要集全縣的力量，民眾可行銷響應，透過社群、網站、店面宣傳設計展，展期間提供折扣、贈品的優惠響應可讓人感受彰化的熱情與好客；也將徵選具有在地特色的商品，共同成為彰化行代言人。

今天揭曉設計展的主視覺，聶永真表示，彰化有三大展區，除了彰南展區外、田中田尾及鹿港各自有其專屬配色，總共有3組36個圖像，然後有6樣不同格式、10多種的括號，可以組合出數百種、數千種圖像的延伸設計。

總策展人劉真蓉表示，這次的概念「彰化行」是跟設研院、設計師們共同構思，把彰化變成像一間前瞻企業，彰化行有很多故事，也期待有更多人響應。

台灣設計研究院長張基義說，彰化舉辦台灣設計展，融入設計、導入城市治理，包括彰化藝術館人行步道依人本交通理念改善；八卦山上有全齡共融公園也是典範；也與台鐵公司合作，改造彰化車站及扇形車庫；此外媒合了彰化產業跟日本兵庫縣合作，在大阪、四國做了工藝設計呈現，將在台灣設計展中展出。