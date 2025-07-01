中市出現首例日本腦炎確定個案 住家旁水稻田是風險場域

台中市今年出現首例日本腦炎確定個案，衛生局說，這是國內今年6月30日止6例中的一例。每年日本腦炎高峰期通常出現在6至至7月，提醒市民加強防蚊措施，平日儘量穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分的防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬，也可接種日本腦炎疫苗，以有效降低感染日本腦炎風險。

衛生局長曾梓展說，個案為50多歲女性家管，家住南屯，平時多於居家附近活動，於6月中旬出現發燒、頭痛、嘔吐等症狀，經就醫採檢，中央實驗室於昨天研判確診，是台中市今年第一例日本腦炎個案，目前仍住院治療中。同住家人4人皆無症狀，疫調發現居住地附近有水稻田等風險場域。

他說，日本腦炎潛伏期約5至15天，大部分人感染時無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。國內傳播的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。豬是日本腦炎流行最重要的宿主，日本腦炎病毒可在豬體內大量繁殖，然後病毒再經由病媒蚊傳染給人類，請市民朋友注意加強防蚊措施。

衛生局指出，接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，呼籲農產畜牧工作人員如未曾接種疫苗者，可前往台中市旅遊醫學門診，衛生福利部台中醫院或梧棲童綜合醫院經醫師評估自費接種。統計至今年6月30日止，台中市3歲以下日腦第1劑完成率為94.81%，第2劑完成率87.33%，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑。

衛生局提醒，民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，家中若有尚未完成疫苗接種的適齡嬰幼兒，也請儘速至台中市各區衛生所或預防接種合約院所完成接種，以降低感染風險。