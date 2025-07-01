常作噩夢竟是失智症前兆！ 醫喊「夢到這1事」：小心心血管出問題　

經常夢到溺水、逃跑卻跑不動、甚至夢中某部位被攻擊？小心，這不只是壓力大，可能是身體正在發出求救訊號！胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，越來越多研究證實，頻繁噩夢與失智症、大腦早期退化有高度相關性。

黃軒在臉書發文指出，根據歐洲神經病學學會的研究報告指出，每周出現噩夢的人，70歲前死亡風險比一般人高出三倍，與身體長期高壓、老化速度加快密切相關。此外，2022年《柳葉刀》期刊也揭露，頻繁作噩夢者在中年出現認知退化的風險提升近三倍，老年罹患失智症的可能性更暴增120%，顯示噩夢可能是大腦功能出現異常的早期跡象。

黃軒也提醒，有些「特定噩夢內容」更要特別留意：

黃軒強調，治療噩夢對大腦健康可能有實質幫助，除了調整生活習慣、改善焦慮情緒，目前也有藥物能降低噩夢頻率，並被發現具有減少阿茲海默症相關蛋白質沉積的潛力。