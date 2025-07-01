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2025台灣設計展 公布策展主題主視覺「彰化行」

中央社／ 彰化1日電

台灣設計展今天公布策展主題及主視覺「彰化行（（（CHANGHUA）））」，主辦單位指出，主視覺構想源自彰化在歷史上是台灣物流、產業與文化流通核心，是全台生產匯流樞紐。

彰化縣政府上午在彰化藝術館舉辦「2025台灣設計展主視覺」記者會，與會的有彰化縣長王惠美、主視覺設計師聶永真以及總策展人劉真蓉等人，記者會上除公布策展主題及主視覺「彰化行（（（CHANGHUA）））」，也為設在彰化藝術館的「彰化行」揭牌，象徵設計開「彰（張）」，設計展在彰化正式啟動。

聶永真說明主視覺概念時指出，主視覺的「行」字以涵括及傳播概念為核心，展現彰化海天交界的自然風景、人文風貌與城市色彩，藉色彩、符號與地貌，翻轉大家對彰化的既定印象，全系列視覺則涵蓋彰化、鹿港及彰南3大展區。

劉真蓉則說，「彰化行」構想源自彰化在歷史上作為台灣物流、產業與文化流通的核心角色，歷經300年的城市發展，成為農漁牧及工業等多元產業聚落重鎮，也是全台生產與匯流的重要樞紐。

王惠美表示，設計展要成功，不僅要靠縣府，也要彙集全縣力量，除了透過社群、網站及店面宣傳設計展外，店家也可在展期時提供折扣、贈品，讓民眾感受熱情，縣府也會徵選具在地特色的商品，一起成為「彰化行」代言人。

設計師 物流

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