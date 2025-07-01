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全台變烤番薯！19縣市亮高溫橙黃燈 今三峽高溫居冠38.1度
天氣很熱，全台變烤番薯了！新北市三峽測站在中午12時測得38.1度高溫，中央氣象署下午14時33分針對全台19縣市發布高溫資訊橙色及黃色，白天恐36度以上，呼籲民眾慎防中暑。
氣象署指出，各地天氣晴朗炎熱，今(1)日台北市、新北市、彰化縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為黃色燈號，請注意。
高溫橙色36燈號（連續3日36度以上）：新北市、台北市、彰化縣。高溫黃色燈號（36度以上）：基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣。影響時間：01日白天。
氣象署提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。
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