尿變「這些顏色」恐是肝出問題 醫示警：補充水分也沒用

別以為尿變深色只是沒喝水！當尿液呈現紅茶色、烏龍茶色等異常色澤時，可能是肝臟在發出求救訊號！基隆長庚肝膽腸胃科醫師錢政弘指出，這類「茶色尿」是急性肝炎的關鍵警訊，就算大量補充水分也無法改善，務必迅速就醫。

錢政弘在臉書貼出影片表示，急性肝炎是肝臟突發性發炎，常見原因包括病毒感染、藥物毒性或過度飲酒，病徵除了倦怠、噁心、上腹不適外，最重要的自我觀察指標就是無食慾與茶色尿。他指出，如果看到小便顏色變得很深，呈現深褐色如紅茶色、烏龍茶色，絕對就是肝臟出問題，這是因為膽紅素無法正常從肝臟代謝，被排出到尿液中所致，是黃疸出現前的早期徵兆，並非單純補充水分就能解決。

一般來說，肝病都是急性肝炎開始的，沒有第一時間就醫的話，就會演變為慢性肝炎，持續惡化的話，就會變成肝硬化甚至是肝癌，因此，患者一定要在罹患急性肝炎時，就配合醫生指示接受治療，才能完全根治。此外，由於近年醫療技術的進步，若演變成慢性肝炎的話，就算無法完全根治，也能避免持續惡化成肝硬化或肝癌。

急性肝炎多半是肝炎病毒感染所引起的病毒性肝炎。肝炎患者裡有8成都是罹患了急性肝炎。肝炎病毒則分為A型、B型、C型、D型、E型5種。

其中最典型的就是由C型肝炎病毒所引發的肝臟疾病。當急性肝炎演變為慢性時，從一開始的病毒感染再經過20∼30年後，就會從急性肝炎→慢性肝炎→肝硬化→最後變成肝癌。因此，一定要切記別讓肝病循著這條路徑持續惡化。