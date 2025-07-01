暑假到！迎M痘流行高峰期 單周本土增4例 寫下今年新高

M痘（Mpox，舊稱猴痘）上周增4例本土，創今年單周新高，包括北部3例和南部1例，均為30多歲本國籍男性，3例未打過M痘疫苗。疾管署發言人羅一鈞說，今年累積15例，低於前兩年，但因夏季大型人潮聚集及社交活動眾多，為M痘流行高峰期，呼籲高風險民眾接種疫苗及自身防護。

羅一鈞表示，國內新增5例M痘，發病日介於6月17日至6月23日，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，經疫調發現皆曾透過交友軟體與不特定對象發生親密行為，其中3例未曾接種過M痘疫苗。

根據疾管署統計，我國今年累積16例M痘，其中3例為境外移入來自亞洲，包括中國、香港及泰國各1例。目前可見社區疫情傳播風險仍持續。另我國持續監測M痘病例之病毒型別，仍以clade IIb為流行型別，目前未有clade I型之境外或本土病例。

羅一鈞表示，全球M痘疫情持續，6月單月新增約7,00餘例，病例為近2年高點，自今年初截至6月27日已累計約2萬9400餘例病例，主要發生在非洲、美洲。亞洲國家包括中國、澳大利亞、菲律賓、泰國、香港、新加坡等持續報告零星疫情。

截至6月30日已有9萬9260人接種至少1劑M痘疫苗，其中完成2劑疫苗接種6萬8193人，但仍有約3萬1067人、占31%，僅接種第一劑疫苗。羅一鈞表示，暑期為國內M痘流行高峰期，提醒尚未接種第2劑疫苗者應盡速完成，以獲得完整保護力。

M痘疫苗接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力，呼籲符合M痘疫苗接種條件民眾，包括：近1年有風險性行為者；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速接種。

目前全國共272家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網／M痘專區／M痘疫苗／M痘疫苗接種服務合作醫療院所項下查詢。

另「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗，可至疾管署全球資訊網／國際旅遊與健康／旅遊醫學門診項下查詢。