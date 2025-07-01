快訊

升破29.2關卡！台幣今以29.185作收 升值7.17角

午後雷雨來了！3縣市大雨特報、大雷雨狂轟「恐一路下到晚上」

接獲妻噩耗…陳智菡曝彭振聲「悲痛吶喊」：律師可以把真相都說出來

聽新聞
0:00 / 0:00

暑假到！迎M痘流行高峰期 單周本土增4例 寫下今年新高

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
管署發言人羅一鈞說，今年累積15例M痘，低於前兩年，但因夏季大型人潮聚集及社交活動眾多，為M痘流行高峰期，呼籲高風險民眾接種疫苗及自身防護。記者李青縈／攝影
管署發言人羅一鈞說，今年累積15例M痘，低於前兩年，但因夏季大型人潮聚集及社交活動眾多，為M痘流行高峰期，呼籲高風險民眾接種疫苗及自身防護。記者李青縈／攝影

M痘（Mpox，舊稱猴痘）上周增4例本土，創今年單周新高，包括北部3例和南部1例，均為30多歲本國籍男性，3例未打過M痘疫苗疾管署發言人羅一鈞說，今年累積15例，低於前兩年，但因夏季大型人潮聚集及社交活動眾多，為M痘流行高峰期，呼籲高風險民眾接種疫苗及自身防護。

羅一鈞表示，國內新增5例M痘，發病日介於6月17日至6月23日，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，經疫調發現皆曾透過交友軟體與不特定對象發生親密行為，其中3例未曾接種過M痘疫苗。

根據疾管署統計，我國今年累積16例M痘，其中3例為境外移入來自亞洲，包括中國、香港及泰國各1例。目前可見社區疫情傳播風險仍持續。另我國持續監測M痘病例之病毒型別，仍以clade IIb為流行型別，目前未有clade I型之境外或本土病例。

羅一鈞表示，全球M痘疫情持續，6月單月新增約7,00餘例，病例為近2年高點，自今年初截至6月27日已累計約2萬9400餘例病例，主要發生在非洲、美洲。亞洲國家包括中國、澳大利亞、菲律賓、泰國、香港、新加坡等持續報告零星疫情。

截至6月30日已有9萬9260人接種至少1劑M痘疫苗，其中完成2劑疫苗接種6萬8193人，但仍有約3萬1067人、占31%，僅接種第一劑疫苗。羅一鈞表示，暑期為國內M痘流行高峰期，提醒尚未接種第2劑疫苗者應盡速完成，以獲得完整保護力。

M痘疫苗接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力，呼籲符合M痘疫苗接種條件民眾，包括：近1年有風險性行為者；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速接種。

目前全國共272家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網／M痘專區／M痘疫苗／M痘疫苗接種服務合作醫療院所項下查詢。

另「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗，可至疾管署全球資訊網／國際旅遊與健康／旅遊醫學門診項下查詢。

風險 疾管署 疫苗 M痘

延伸閱讀

百日咳罕見單月增17例 一群聚釀9感染、創10年同期新高

日本腦炎單周暴增5例寫紀錄 羅一鈞提醒5類高風險留心

新生兒染腸病毒爆第五死 男嬰併發心肌炎肝炎出生6天亡

全民接種新冠疫苗時代落幕 6至49歲健康民眾不再公費打

相關新聞

午後雷雨來了！3縣市大雨特報、大雷雨狂轟「恐一路下到晚上」

中央氣象署下午16時針對3縣市發布大雨特報，警戒區域包括雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區，恐一路下到晚上。

高溫破38度！19縣市高溫警示 醫師：防中暑也防心肌梗塞

天氣持續高溫，氣象署今天監測新北市三峽測站在中午12時，測得38.1度高溫，並於下午14時33分針對全台19縣市發布高溫...

勞保基金今年前五月虧損467.3億 洪申翰：正爭取明年撥補

勞動基金今年前五個月大虧2919.7億元，其中，勞保基金虧損467.3億元。勞動部長洪申翰今天受訪時說，目前正在跟行政院...

即日起氫氟碳化物未經核准不得輸出入 違者最高罰100萬

為對接國際環保公約蒙特婁議定書「吉佳利修正案」將高溫暖化潛勢物質「氫氟碳化物（HFCs）」納管，環境部已於今年2月25日...

怕變胖就不吃澱粉？減重醫釋疑：這時間吃「長肌肉不長肥肉」

現代人注重健康，常會以減少碳水的方式減重，然而同樣吃一個麵包，有人會變胖，有的人卻能達到增肌減重的目的，這是為什麼？減重醫師蕭捷健透露，其實澱粉不是敵人，把握3個食用原則能讓它成為身體最強大的燃料，長

真的假的？40赫茲光照改善失智 專家揭「臨床證據」真相

家中長輩經常失眠、日夜作息紊亂，在臨床上，可應用光照治療來改善睡眠障礙，醫師常建議患者「多曬太陽」，對情緒的確有幫助。過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。