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平地造林20年期滿輔導計畫啟動 將提供環境維護獎勵金

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
平地造林20年期滿持續輔導計畫發布記者會啟動儀式。圖／林業及自然保育署提供
平地造林20年期滿持續輔導計畫發布記者會啟動儀式。圖／林業及自然保育署提供

農業部林業及自然保育署自2002年推動「平地造林計畫」，輔導農民及農企業轉作造林，迄今已營造1萬3492公頃平地森林。林保署今天舉辦記者會表示，在行政院的支持下將啟動為期10年的「平地造林20年期滿輔導計畫」，其中屬「具生物棲地及景觀價值」區位者，政府將在未來10年提供私有農地造林人每年每公頃環境維護獎勵金新台幣10萬元。

根據林保署統計，平地造林計畫推行迄今營造的1萬3492公頃平地森林，已為台灣創造初步的生物多樣性、生態廊道、景觀綠帶、微氣候調節等多重效益。此外，也運用平地造林成果，建置花蓮大農大富、嘉義鰲鼓濕地及屏東林後四林等3處平地森林園區。

林保署長林華慶表示，原本平地造林計畫目標樹種較為單一，且造林目的不明確，僅注重造林成活率而未要求修枝、疏伐等重要的中後期撫育措施，致有造林木後期生長性質不佳情形，景觀較為單一，甚至造林完成之後未來將何去何從的質疑，均是後續需要精進輔導之處。

林華慶指出，平地造林已成為全球農業政策的共同趨勢，不僅能增加平原地區的綠地面積，更為糧食安全及農地保存提供良好支持，且平地造林已為平地農業區的綠色生態網絡奠定良好基礎，後續將進一步分流輔導，「具木材生產價值」區位者將強化自然碳匯功能，增益淨零排放目標，更有助於提高國產材自給率；「具生物棲地及景觀價值」區位者將成為國土生態保育綠色網絡的延伸，踐行「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」，成為人類生活、經濟生產與生態保育和諧共生的場域。

林保署補充，參與平地造林的農地在20年屆期後，將依2020年農業部評估團隊的盤點資料為基礎，按「具生物棲地及景觀價值」及「具木材生產價值」區位，藉由適性分流輔導措施，如屬「具生物棲地及景觀價值」區位者，政府將在未來10年提供私有農地造林人每年每公頃環境維護獎勵金新台幣10萬元。

另屬「具木材生產價值」者，則在未來10年分年進行造林木撫育，政府提供私有農地造林人每年每公頃8萬元環境維護獎勵金；至於台糖公司的平地造林地，考量政府官股占絕大多數，應分擔環境與碳匯的公益責任，因此其平地造林經評估具有生物棲地及景觀價值的區位，未來10年將給予環境維護獎勵金每年每公頃新台幣1萬元。

詩人吳晟也來到記者會現場，以見證人之姿，分享當初把農地轉作種樹、由單一作物轉變為多樣樹種的歷程，在逐漸工業化的彰化鄉鎮營造充滿綠意的「純園」；位於屏東高樹鄉的泰和農場以20公頃土地保存近3.5萬種植物，成全球最大熱帶、亞熱帶植物庇護所，並參與平地造林逾93公頃。

農業部 農地 台幣

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