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日本腦炎單周暴增5例寫紀錄 羅一鈞提醒5類高風險留心

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，水稻田、溝渠、池塘、豬舍、鴿舍附近住民為日本腦炎高風險族群，呼籲民眾做好防蚊措施。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞表示，水稻田、溝渠、池塘、豬舍、鴿舍附近住民為日本腦炎高風險族群，呼籲民眾做好防蚊措施。記者李青縈／攝影

每年5月至10月為日本腦炎流行期，上周新增5例，為近五年來單周新高。疾管署發言人羅一鈞表示，目前氣溫持續炎熱有利病媒蚊活動，需嚴密監測後續病例增加趨勢，5粒分別在於台中市南屯區、彰化縣花壇鄉、雲林縣北港鎮、屏東縣崁頂鄉及屏東縣高樹鄉，3男2女，年齡介於40多歲至60多歲。

疫情中心副主任李佳琳說，在6月16日公布今年首例（嘉縣50多歲男）後，日本腦炎上周增5例發病症狀包括發燒、嘔吐、頸部僵硬、意識障礙、頭痛、頭暈等，仍住院治療，同住者皆無疑似症狀。經衛生單位調查，個案居住地附近均有豬舍、水稻田或鴿舍等高風險場域，為降低疫情風險，衛生單位已於個案居住地周邊高風險場域懸掛誘蚊燈，提醒當地醫療院所提高通報警覺。

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2021至2024年全國同期確定病例數分別為14、7、12及15例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，不可掉以輕心。羅一鈞指出，今年累計6例雖未高於過去數年同期，但單周增5例已為五年來單周最高紀錄、仍是警訊，目前氣溫持續炎熱有利病媒蚊活動，需嚴密監測後續病例增加趨勢。

日本腦炎主要三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，多孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，三斑家蚊先叮咬帶病毒的豬和鳥類等動物宿主而感染日本腦炎病毒後，再叮咬人造成人類感染。請水稻田、溝渠、池塘、豬舍、鴿舍附近民眾注意防蚊。

大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，小於1%會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。日本腦炎致死率可達20至30%，並有30至50%存活病例有神經性或精神性後遺症。

疾管署提醒，民眾至前述易孳生病媒蚊之高風險環境附近活動時，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

另外，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗。

風險 病媒蚊 日本腦炎

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