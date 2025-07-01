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百日咳罕見單月增17例 一群聚釀9感染、創10年同期新高

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，國內百日咳病例趨勢。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，國內百日咳病例趨勢。記者李青縈／攝影

百日咳新增17例本土病例，包含北部家庭校園群聚9例、北部家庭群聚3例、中部家庭群聚2例、南部家庭群聚2例、散發病例1例。疾管署發言人羅一鈞指出，今年國內百日咳累計35例均為本土病例，為10年同期新高，其中以青少年11至18歲13例占比37%最高，其次為6個月以下嬰兒8例。

疫情中心副主任李佳琳指出，今年累計累計35例百日咳確定病例，包含7起家庭群聚及1起家庭延伸校園群聚，皆為本土病例，年齡以11至18歲共13例、占37%為多；其次為6個月以下嬰兒8例、占23%。今年病例數自5月起呈上升趨勢，且累計病例數為近10年、2016年以來同期最高。另，日本百日咳疫情嚴峻，今年累計逾3萬例，已超過去年全年病例數7倍。

疾管署防疫醫師林詠青表示，北部校園群聚中，指標個案為10多歲青少男，5月下旬出現咳嗽、流鼻水症狀，並且在6月上旬時第三度就醫時檢驗百日咳陽性並通報確診，其4名同住家人跟4名同班同學都確診，合計6男3女，其中5名個案有接種百日咳疫苗，共匡列接觸者145名監測至7月10日。

另，北部家庭群聚為70多歲女及其2名同住家人，分別為50多歲女、10多歲青少男，為祖孫三代。羅一鈞說，70多歲女5月下旬開始出現活動後呼吸困難並加劇，6月中旬就醫通報採檢確診百日咳，疫調發現其2名同住家人有咳嗽症狀，經衛生局安排就醫採檢亦檢驗陽性、已服藥治療，匡列接觸者6名監測至7月16日。

林詠青說，中部家庭群聚為1個月大男嬰及其母20多歲女，男嬰6月上旬起陸續咳嗽、嘔吐、溢奶、咳嗽至發紺等症狀，6月中旬就醫通報採檢確診百日咳，疫調發現其母5月下旬已有咳嗽症狀，經衛生局安排就醫採檢亦檢驗陽性、已服藥治療，目前男嬰仍住院治療中但病情穩定，同住家人5人監測至7月15日。

南部家庭群聚則是為50多歲女及其母80多歲女，林詠青說，50多歲女有多重慢性病史，6月上旬起咳嗽並逐漸加劇，6月中旬就醫住院通報採檢確診百日咳，經治療已出院，疫調發現其母也有咳嗽症狀，經衛生局安排就醫採檢亦檢驗陽性、已服藥治療，同住家人3人無監測至7月24日。

林詠青說，百日咳的發病年齡高峰是6個月以下的嬰兒和11至18歲的青少年，因為嬰兒尚未獲得足夠的疫苗保護力，而青少年則是疫苗保護力逐漸減弱的緣故。6個月以下嬰兒染百日咳嚴重可能導致肺炎、腦炎，未接種疫苗的嬰兒罹患百日咳致死率約1至3%；青少年及成人百日咳症狀相對輕微，卻是傳染百日咳給嬰兒最主要的傳染源。

羅一鈞呼籲，百日咳在青少年的臨床表現與嬰幼兒不相同，青少年的百日咳症狀比較輕微，如有咳嗽超過一周，尤其是陣發性咳嗽，或是伴隨有咳到吐、咳到有哮吼聲，一定要將百日咳列入鑑別診斷。

國內疫苗接種時程共5劑：出生滿2、4、6、18個月各1劑五合一疫苗，及滿5歲至入國小前追加1劑百日咳相關疫苗，呼籲家長帶嬰幼兒按時接種。國內ACIP和兒童感染症醫學會亦建議11至18歲青少年自費追加一劑減量破傷風白喉百日咳混合疫苗，除保護青少年避免感染百日咳外，也進而避免他們傳染疾病給同儕及嬰兒。

衛生局 確診 百日咳 家庭群聚 咳嗽

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