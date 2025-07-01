快訊

升破29.2關卡！台幣今以29.185作收 升值7.17角

午後雷雨來了！3縣市大雨特報、大雷雨狂轟「恐一路下到晚上」

接獲妻噩耗…陳智菡曝彭振聲「悲痛吶喊」：律師可以把真相都說出來

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣人愛豬肉！國父喊吃豬血補鐵…《本草綱目》卻說多吃豬肉傷身

時報出版／ 文‧蘇上豪
圖為豬肉示意圖。圖/AI生成
圖為豬肉示意圖。圖/AI生成

豬肉在臺灣是普遍的肉類來源，1960年代後，豬肉外銷甚至成為重要外匯之一，一直到1997年口蹄疫爆發，才讓豬肉的出口受到影響，到了2020年6月，世界動物衛生組織（OIE）認定臺灣本島、馬祖及澎湖不是口蹄疫的疫區之後，豬肉出口才又慢慢起死回生。

臺灣的豬肉出口大宗是日本，他們有多愛臺灣的豬肉呢？且讓我們看一下當地媒體的特色介紹文：

「由於臺灣為亞熱帶國家，豬舍經常使用淋浴清洗保持清潔，與其他國家相比，飼育時間較長，肉甜無腥味，脂肪口感的比例絕妙。」

看到這樣的敘述，我們應該感到自豪。可是如果你是穆斯林、猶太人，或者是部分的基督徒，可能會對它敬謝不敏。根據歷史學者的研究，這些信仰的人禁食豬肉的原因除了宗教典籍的記錄外，最重要的原因是認為豬是雜食動物，不愛乾淨，

是某些疾病重要的傳染源，在這裡不多贅述，讀者們可以上網查找相關的訊息。

明代以前，中國人和禁食豬肉的西方人一樣，對豬的評價也不是很高，甚至覺得「有害」。例如《本草綱目》作者李時珍談到豬時，說牠「水畜而性趨下，喜穢也」，他甚至引用《延壽書》的敍述，指出豬面臨被屠宰時，難免會受到驚嚇，情緒會傳到牠身上，因此「驚氣入心，絕氣歸肝，俱不可多食，必傷人」。

看到這裡是不是怪嚇人的？我還沒有講到「豬腎」呢，在今日，它可是冬令時節重要的養生補品，配上熱熱的麻油湯，是很多人在寒冷氣溫裡，一心嚮往的美食之一。但是你知道嗎？在《本草綱目》裡，李時珍引用歷代醫家的看法，認為豬腎「雖補腎，久食令人少子」，說白話一點，就是中醫講的腎虧。因此，若你在中華民國初建立時創辦的《時事新報》裡，讀到有人說豬肉是「痰敵」─即久咳成癆的原因，也就不足為奇了。

《怪奇醫學研究所2：吃土有益、糞便能入藥、性高潮可以治鼻塞……72個真實發生的怪奇事件》。圖／時報出版提供
《怪奇醫學研究所2：吃土有益、糞便能入藥、性高潮可以治鼻塞……72個真實發生的怪奇事件》。圖／時報出版提供

到了晚清時，由於西方醫學的傳入，相關的營養學慢慢被中醫所接受，人們對豬肉及其內臟不再有所顧忌，像是李時珍認為「豬腦」有損男性陽氣的觀念，就被「吃腦補腦」的想法所取代，遑論古代中醫典籍裡不具任何營養價值的「豬睪丸」，竟也成了某些人餐桌上的佳餚。

我沒有唬弄你，就連孫中山先生的《建國方略》裡，也把現在菜餚裡常見的「豬血」放在他「行易知難」學説的第一章〈飲食為證〉：

「蓋豬血所涵之鐵，為有機體之鐵，較之無機體煉化鐵劑，尤為適宜於人之身體，故豬血之為食品，有病之人食之，故可以補身，而無病之人食之，亦可以益體。」

一樣的豬肉，在東西方古時與今日的歷史中，竟有那麼多重的面向，是不是令你嘆為觀止？

(本文摘錄自《怪奇醫學研究所2：吃土有益、糞便能入藥、性高潮可以治鼻塞……72個真實發生的怪奇事件》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

豬肉 日本 孫中山 台灣

延伸閱讀

金門海漂豬驗出非洲豬瘟 中央暫停豬肉產品輸台1周

影／穆斯林婚宴驚見豬肉！再三交代…新竹國賓飯店卻出包犯禁忌

相信「清真認證」被迫破戒！新竹五星飯店辦婚宴 穆斯林新人怒控吃到豬肉

影／被問接下來要賣四川還是荷蘭漢堡？侯友宜回：三環六線漢堡

相關新聞

午後雷雨來了！3縣市大雨特報、大雷雨狂轟「恐一路下到晚上」

中央氣象署下午16時針對3縣市發布大雨特報，警戒區域包括雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區，恐一路下到晚上。

高溫破38度！19縣市高溫警示 醫師：防中暑也防心肌梗塞

天氣持續高溫，氣象署今天監測新北市三峽測站在中午12時，測得38.1度高溫，並於下午14時33分針對全台19縣市發布高溫...

勞保基金今年前五月虧損467.3億 洪申翰：正爭取明年撥補

勞動基金今年前五個月大虧2919.7億元，其中，勞保基金虧損467.3億元。勞動部長洪申翰今天受訪時說，目前正在跟行政院...

即日起氫氟碳化物未經核准不得輸出入 違者最高罰100萬

為對接國際環保公約蒙特婁議定書「吉佳利修正案」將高溫暖化潛勢物質「氫氟碳化物（HFCs）」納管，環境部已於今年2月25日...

怕變胖就不吃澱粉？減重醫釋疑：這時間吃「長肌肉不長肥肉」

現代人注重健康，常會以減少碳水的方式減重，然而同樣吃一個麵包，有人會變胖，有的人卻能達到增肌減重的目的，這是為什麼？減重醫師蕭捷健透露，其實澱粉不是敵人，把握3個食用原則能讓它成為身體最強大的燃料，長

真的假的？40赫茲光照改善失智 專家揭「臨床證據」真相

家中長輩經常失眠、日夜作息紊亂，在臨床上，可應用光照治療來改善睡眠障礙，醫師常建議患者「多曬太陽」，對情緒的確有幫助。過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。