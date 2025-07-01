台灣人愛豬肉！國父喊吃豬血補鐵…《本草綱目》卻說多吃豬肉傷身

豬肉在臺灣是普遍的肉類來源，1960年代後，豬肉外銷甚至成為重要外匯之一，一直到1997年口蹄疫爆發，才讓豬肉的出口受到影響，到了2020年6月，世界動物衛生組織（OIE）認定臺灣本島、馬祖及澎湖不是口蹄疫的疫區之後，豬肉出口才又慢慢起死回生。

臺灣的豬肉出口大宗是日本，他們有多愛臺灣的豬肉呢？且讓我們看一下當地媒體的特色介紹文：

「由於臺灣為亞熱帶國家，豬舍經常使用淋浴清洗保持清潔，與其他國家相比，飼育時間較長，肉甜無腥味，脂肪口感的比例絕妙。」

看到這樣的敘述，我們應該感到自豪。可是如果你是穆斯林、猶太人，或者是部分的基督徒，可能會對它敬謝不敏。根據歷史學者的研究，這些信仰的人禁食豬肉的原因除了宗教典籍的記錄外，最重要的原因是認為豬是雜食動物，不愛乾淨，

是某些疾病重要的傳染源，在這裡不多贅述，讀者們可以上網查找相關的訊息。

明代以前，中國人和禁食豬肉的西方人一樣，對豬的評價也不是很高，甚至覺得「有害」。例如《本草綱目》作者李時珍談到豬時，說牠「水畜而性趨下，喜穢也」，他甚至引用《延壽書》的敍述，指出豬面臨被屠宰時，難免會受到驚嚇，情緒會傳到牠身上，因此「驚氣入心，絕氣歸肝，俱不可多食，必傷人」。

看到這裡是不是怪嚇人的？我還沒有講到「豬腎」呢，在今日，它可是冬令時節重要的養生補品，配上熱熱的麻油湯，是很多人在寒冷氣溫裡，一心嚮往的美食之一。但是你知道嗎？在《本草綱目》裡，李時珍引用歷代醫家的看法，認為豬腎「雖補腎，久食令人少子」，說白話一點，就是中醫講的腎虧。因此，若你在中華民國初建立時創辦的《時事新報》裡，讀到有人說豬肉是「痰敵」─即久咳成癆的原因，也就不足為奇了。

《怪奇醫學研究所2：吃土有益、糞便能入藥、性高潮可以治鼻塞……72個真實發生的怪奇事件》。圖／時報出版提供

到了晚清時，由於西方醫學的傳入，相關的營養學慢慢被中醫所接受，人們對豬肉及其內臟不再有所顧忌，像是李時珍認為「豬腦」有損男性陽氣的觀念，就被「吃腦補腦」的想法所取代，遑論古代中醫典籍裡不具任何營養價值的「豬睪丸」，竟也成了某些人餐桌上的佳餚。

我沒有唬弄你，就連孫中山先生的《建國方略》裡，也把現在菜餚裡常見的「豬血」放在他「行易知難」學説的第一章〈飲食為證〉：

「蓋豬血所涵之鐵，為有機體之鐵，較之無機體煉化鐵劑，尤為適宜於人之身體，故豬血之為食品，有病之人食之，故可以補身，而無病之人食之，亦可以益體。」

一樣的豬肉，在東西方古時與今日的歷史中，竟有那麼多重的面向，是不是令你嘆為觀止？

(本文摘錄自《怪奇醫學研究所2：吃土有益、糞便能入藥、性高潮可以治鼻塞……72個真實發生的怪奇事件》，時報出版，未經同意禁止轉載。)