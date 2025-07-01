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解宿醉神器「電解質粉」真有效？醫生解密成分：不必要的太多

聯合新聞網／ 綜合報導
電解質粉是最近流行的保健食品之一。示意圖／AI生成
電解質粉是最近流行的保健食品之一。示意圖／AI生成

隨著健康意識抬頭，不少人在日常飲食中都會額外加入保健食品，許多廠商嗅到商機，跟風推出許多價格不斐的保健食品，但效用如何還是看個人體質與生活應用，無法概括而論。

保健食品究竟是真的有用還是吃流行的呢？根據《每日郵報》報導，一名心臟科醫生認為，號稱能解宿醉、消除疲勞的「電解質粉」就是一種價格過高的「跟風熱潮（Fad）」，許多電解質粉品牌的銷售額不斷翻倍，但醫生指出，她在某些電解質粉的公司網站並沒有找到營養成分表，還是在目標百貨（Target，美國連鎖超市）的網站上才找到，其中一種無糖版本的電解質粉鈉含量高達500毫克，相當於人體一天攝取量的4分之1，而神經和肌肉功能所需的電解質「鉀（Potassium）」卻只佔10%；另外裡面還含有阿洛酮糖（Allulose），若攝取過多會帶來負面影響，歐洲目前仍未完全接納阿洛酮糖的使用。

其他版本的電解質產品也有不同的添加物，例如能量版添加咖啡因、免疫版添加鋅和維生素C、睡眠版添加褪黑激素等，增加太多不必要的成分。醫生指出，這些電解質粉內含的營養素量少、也沒多少錢，一包電解質粉卻要價1.5美元（約新台幣45元），「我看不出有什麼價值」。

醫生也表明，除了因活動而大量出汗的人，一般人不需要擔心電解質失衡；一名私人教練也指出，許多行銷廣告主打輕度運動也需要補充電解質，但事實上喝水就夠了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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