高雄牙醫社群貼文洩病患個資 衛生局急稽查最高罰35萬

高雄岡山區一間新開業的牙科診所，近日因牙醫師在社群平台Threads發文洩露病患個資，引發隱私爭議。該貼文不僅揭露兩名患者的姓名、生日與醫療療程，還附上系統截圖及情緒性文字，意外觸法。高市衛生局表示，尚未接獲民眾申訴，但已掌握相關事證，將主動稽查，若違法最高可處35萬元罰鍰。

有網友發現Threads上一則牙醫師貼文內容涉及病患個資，畫面來自診所內部電腦系統，顯示當日看診安排與患者資料，其中備註欄寫有「培訓！！勿約（他x的勿約還約病人，到底三小）」等語。

該醫師竟於文中附註「我到底請了怎樣的助理呢？每天都很驚嘆XD」，顯見對牙助很不滿，未加修飾直接公開系統畫面，引起網友質疑。

有網友指，醫師抱怨歸抱怨，卻將病人名字、生日與診療內容都放上社群，恐已構成個資外洩，「誰還敢去這間診所就醫？」

據了解，該名牙醫師帳號為Threads上一名M開頭醫師，公開資訊顯示畢業於台北醫學大學牙醫學系，今年5月剛在高雄岡山成立新診所，主打「週日看診」、「顯微鏡輔助治療」，訴求改善假日牙痛無處就醫的問題。

開業初期，該牙醫師頻繁於社群媒體分享經營困境與內部狀況，曾提及「免掛號費吸客不如預期，只好又恢復200元掛號」、「健保限制導致無法請醫師支援」、「人事成本吃掉利潤」，引發兩極評價。

這次爭議引發關注，該牙醫師已將貼文緊急下架，並對外致歉，強調「當時僅想抒發情緒，未意識到個資外洩，以後不再犯」。

高市衛生局今回應，目前未接獲正式申訴，但已主動掌握該社群貼文內容，且畫面明確顯示病患個資，將依程序派員前往診所稽查，若查證屬實，依違反醫療法第72條及醫師法第23條，醫療從業人員不得無故洩漏病患健康資訊，分別處以新台幣5萬至25萬元與2萬至10萬元罰鍰。

衛生局強調「病患資料受法律保障，無論是否出於情緒或個人發文意圖，只要涉及公開、無故揭露，即可能違法。