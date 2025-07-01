快訊

恭喜！劉雨柔挺8月孕肚和球星胡凱翔今登記結婚

整理包／114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄

台股上漲297點收22,553點 台積電上漲25元收1,085元

高雄牙醫社群貼文洩病患個資 衛生局急稽查最高罰35萬

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
牙醫示意圖。示意圖／ingimage
牙醫示意圖。示意圖／ingimage

高雄岡山區一間新開業的牙科診所，近日因牙醫師在社群平台Threads發文洩露病患個資，引發隱私爭議。該貼文不僅揭露兩名患者的姓名、生日與醫療療程，還附上系統截圖及情緒性文字，意外觸法。高市衛生局表示，尚未接獲民眾申訴，但已掌握相關事證，將主動稽查，若違法最高可處35萬元罰鍰。

有網友發現Threads上一則牙醫師貼文內容涉及病患個資，畫面來自診所內部電腦系統，顯示當日看診安排與患者資料，其中備註欄寫有「培訓！！勿約（他x的勿約還約病人，到底三小）」等語。

該醫師竟於文中附註「我到底請了怎樣的助理呢？每天都很驚嘆XD」，顯見對牙助很不滿，未加修飾直接公開系統畫面，引起網友質疑。

有網友指，醫師抱怨歸抱怨，卻將病人名字、生日與診療內容都放上社群，恐已構成個資外洩，「誰還敢去這間診所就醫？」

據了解，該名牙醫師帳號為Threads上一名M開頭醫師，公開資訊顯示畢業於台北醫學大學牙醫學系，今年5月剛在高雄岡山成立新診所，主打「週日看診」、「顯微鏡輔助治療」，訴求改善假日牙痛無處就醫的問題。

開業初期，該牙醫師頻繁於社群媒體分享經營困境與內部狀況，曾提及「免掛號費吸客不如預期，只好又恢復200元掛號」、「健保限制導致無法請醫師支援」、「人事成本吃掉利潤」，引發兩極評價。

這次爭議引發關注，該牙醫師已將貼文緊急下架，並對外致歉，強調「當時僅想抒發情緒，未意識到個資外洩，以後不再犯」。

高市衛生局今回應，目前未接獲正式申訴，但已主動掌握該社群貼文內容，且畫面明確顯示病患個資，將依程序派員前往診所稽查，若查證屬實，依違反醫療法第72條及醫師法第23條，醫療從業人員不得無故洩漏病患健康資訊，分別處以新台幣5萬至25萬元與2萬至10萬元罰鍰。

衛生局強調「病患資料受法律保障，無論是否出於情緒或個人發文意圖，只要涉及公開、無故揭露，即可能違法。

醫師 衛生局 病患 牙醫 個資

延伸閱讀

禮堂辦公不能吹冷氣及交談 雲林褒忠鄉長涉霸凌移送監察院

平台廣告管理系統缺失…違反打詐專法 Meta再挨罰1,500萬元

府公告國軍明年加薪 政院擬釋憲

要求醫師取消批價遭拒 婦大鬧診間20分鐘遭起訴

相關新聞

怕變胖就不吃澱粉？減重醫釋疑：這時間吃「長肌肉不長肥肉」

現代人注重健康，常會以減少碳水的方式減重，然而同樣吃一個麵包，有人會變胖，有的人卻能達到增肌減重的目的，這是為什麼？減重醫師蕭捷健透露，其實澱粉不是敵人，把握3個食用原則能讓它成為身體最強大的燃料，長

全台變烤番薯！19縣市亮高溫橙黃燈 今三峽高溫居冠38.1度

天氣很熱，全台變烤番薯了！新北市三峽測站在中午12時測得38.1度高溫，中央氣象署下午14時33分針對全台19縣市發布高...

小心喝出肥胖！這款咖啡熱量超高 營養師：根本在喝油

隨著健康意識抬頭，越來越多人選擇以咖啡作為提神飲品。營養師鄭玲君在臉書提醒，市售三合一咖啡雖然方便，卻暗藏高熱量陷阱。鄭玲君指出，三合一咖啡中的奶精成分多為氫化植物油與人工香料，不僅不含真正的奶類成分，營養價值低，還會增加熱量攝取。她甚至形容「每天喝一包三合一咖啡，就像每天在喝油」。

暑假到！迎M痘流行高峰期 單周本土增4例 寫下今年新高

M痘（Mpox，舊稱猴痘）上周增4例本土，創今年單周新高，包括北部3例和南部1例，均為30多歲本國籍男性，3例未打過M痘...

地震預言先別慌！日旅達人猜測7月5日最大新聞是這條 「不是過了就沒事」

日本7月5日大地震的預言進入倒數，引起不少民眾擔憂及恐慌。日旅達人林氏璧今（1日）在臉書發文，大膽預測7月5日「最大的新聞」，應該是當天晚上韓團BLACKPINK終於回歸，在韓國高陽市演唱會上發表新歌

平地造林20年期滿輔導計畫啟動 將提供環境維護獎勵金

農業部林業及自然保育署自2002年推動「平地造林計畫」，輔導農民及農企業轉作造林，迄今已營造1萬3492公頃平地森林。林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。