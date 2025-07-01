「少年Pi的奇幻漂流」劇場版 31日起台中歌劇院上演

由導演李安到台中取景拍攝的電影「少年Pi的奇幻漂流」，曾在奧斯卡金像獎大放異彩，劇場版將於7月31日至8月3日在台中國家歌劇院上演，盼重新感動所有觀眾。

台中國家歌劇院發布新聞稿說明，全球熱銷小說「少年Pi的奇幻漂流」於2012年由李安改編搬上大銀幕，斥資新台幣1.5億元在台中搭景拍攝，奪下最佳導演、攝影、音樂及視覺效果4項奧斯卡金像獎。

台中歌劇院表示，橫掃美國東尼獎、英國奧立佛獎的劇場版首度來台，7月31日至8月3日在台中國家歌劇院上演，將以靈動逼真巨型動物戲偶與目眩神迷舞台效果，重新感動所有觀眾。

劇場版「少年Pi的奇幻漂流」設計了栩栩如生動物巨偶，並巧妙運用多視角投影、演員走位與移動式布景，迅速創造醫院、市集、動物園、貨船及海上漂流等場景。

台中歌劇院指出，13年前李安為呈現小說中的海難場景，特別商請前台中市長胡志強協助，在空曠水湳機場舊址搭建大水池，創造出上千種海浪效果，甚至掀起2.5公尺高巨浪，今年夏天，震撼汪洋將由科技及影像推波助瀾，衝上歌劇院舞台。

歌劇院特別推出「星光浪漫套票」，2人以上購買「少年Pi的奇幻漂流」前3高票級，即享8折優惠，暑假不用出國就能欣賞國際級精彩表演。