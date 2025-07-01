快訊

恭喜！劉雨柔挺8月孕肚和球星胡凱翔今登記結婚

整理包／114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄

台股上漲297點收22,553點 台積電上漲25元收1,085元

「少年Pi的奇幻漂流」劇場版 31日起台中歌劇院上演

中央社／ 台中1日電

由導演李安到台中取景拍攝的電影「少年Pi的奇幻漂流」，曾在奧斯卡金像獎大放異彩，劇場版將於7月31日至8月3日在台中國家歌劇院上演，盼重新感動所有觀眾。

台中國家歌劇院發布新聞稿說明，全球熱銷小說「少年Pi的奇幻漂流」於2012年由李安改編搬上大銀幕，斥資新台幣1.5億元在台中搭景拍攝，奪下最佳導演、攝影、音樂及視覺效果4項奧斯卡金像獎。

台中歌劇院表示，橫掃美國東尼獎、英國奧立佛獎的劇場版首度來台，7月31日至8月3日在台中國家歌劇院上演，將以靈動逼真巨型動物戲偶與目眩神迷舞台效果，重新感動所有觀眾。

劇場版「少年Pi的奇幻漂流」設計了栩栩如生動物巨偶，並巧妙運用多視角投影、演員走位與移動式布景，迅速創造醫院、市集、動物園、貨船及海上漂流等場景。

台中歌劇院指出，13年前李安為呈現小說中的海難場景，特別商請前台中市長胡志強協助，在空曠水湳機場舊址搭建大水池，創造出上千種海浪效果，甚至掀起2.5公尺高巨浪，今年夏天，震撼汪洋將由科技及影像推波助瀾，衝上歌劇院舞台。

歌劇院特別推出「星光浪漫套票」，2人以上購買「少年Pi的奇幻漂流」前3高票級，即享8折優惠，暑假不用出國就能欣賞國際級精彩表演。

動物園

延伸閱讀

純糖番《我內心的糟糕念頭》揭劇場版預告！山田狂A市川即將動畫化

圓山大飯店推新文化走廊 探索台灣文化深度

《紐約時報》公布21世紀百大電影！李安導演2部經典入選前20名 第1名由他奪下

淚點太精準李安難下刀　楊貴媚「我錯了嗎」至今沒答案

相關新聞

怕變胖就不吃澱粉？減重醫釋疑：這時間吃「長肌肉不長肥肉」

現代人注重健康，常會以減少碳水的方式減重，然而同樣吃一個麵包，有人會變胖，有的人卻能達到增肌減重的目的，這是為什麼？減重醫師蕭捷健透露，其實澱粉不是敵人，把握3個食用原則能讓它成為身體最強大的燃料，長

全台變烤番薯！19縣市亮高溫橙黃燈 今三峽高溫居冠38.1度

天氣很熱，全台變烤番薯了！新北市三峽測站在中午12時測得38.1度高溫，中央氣象署下午14時33分針對全台19縣市發布高...

小心喝出肥胖！這款咖啡熱量超高 營養師：根本在喝油

隨著健康意識抬頭，越來越多人選擇以咖啡作為提神飲品。營養師鄭玲君在臉書提醒，市售三合一咖啡雖然方便，卻暗藏高熱量陷阱。鄭玲君指出，三合一咖啡中的奶精成分多為氫化植物油與人工香料，不僅不含真正的奶類成分，營養價值低，還會增加熱量攝取。她甚至形容「每天喝一包三合一咖啡，就像每天在喝油」。

暑假到！迎M痘流行高峰期 單周本土增4例 寫下今年新高

M痘（Mpox，舊稱猴痘）上周增4例本土，創今年單周新高，包括北部3例和南部1例，均為30多歲本國籍男性，3例未打過M痘...

地震預言先別慌！日旅達人猜測7月5日最大新聞是這條 「不是過了就沒事」

日本7月5日大地震的預言進入倒數，引起不少民眾擔憂及恐慌。日旅達人林氏璧今（1日）在臉書發文，大膽預測7月5日「最大的新聞」，應該是當天晚上韓團BLACKPINK終於回歸，在韓國高陽市演唱會上發表新歌

平地造林20年期滿輔導計畫啟動 將提供環境維護獎勵金

農業部林業及自然保育署自2002年推動「平地造林計畫」，輔導農民及農企業轉作造林，迄今已營造1萬3492公頃平地森林。林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。