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怕變胖就不吃澱粉？減重醫釋疑：這時間吃「長肌肉不長肥肉」

聯合新聞網／ 綜合報導
一樣吃麵包，有的人可以增肌減重，有的人卻只會變胖。圖／pixabay
一樣吃麵包，有的人可以增肌減重，有的人卻只會變胖。圖／pixabay

現代人注重健康，常會以減少碳水的方式減重，然而同樣吃一個麵包，有人會變胖，有的人卻能達到增肌減重的目的，這是為什麼？減重醫師蕭捷健透露，其實澱粉不是敵人，把握3個食用原則能讓它成為身體最強大的燃料，長肌肉不長肥肉。

蕭捷健在粉專發文分析，澱粉進入身體後，會有2個轉變方向，一是變成脂肪，讓肚子愈來愈大，甚至得到脂肪肝；二是變成肝醣，儲存在肌肉維持肌肉的營養，幫忙增肌、維持代謝。至於讓澱粉往哪個方向變化，則可依靠3個食用原則控制：

  1. 分次平均吃，別讓油箱溢出來。

  2. 運動後吃，把它變成肌肉的養分。

  3. 白天吃，順應身體的燃燒模式。

蕭捷健解釋，人體的肌肉和肝藏內，有個儲存能量的「肝醣電池」，大約能裝1000至2500大卡的燃料，若是一次吃下超量澱粉，溢出的燃料就會變成脂肪儲存起來，因此將一天的澱粉量分散到三餐，而非一次吃完。

若是有運動的人，最佳吃澱粉時機則是「運動後」，因為運動後的肌肉細胞會瘋狂搶食血液中的糖分來補充能量，這個由運動啟動的「增強胰島素作用」狀態約可持續3小時以上，因此可將一天中「最大份」的澱粉安排在運動後那一餐。若是習慣在晚上運動，這個技巧依然有效。

最後，就是了解身體內建的生理時鐘「白天高效燃燒、夜晚節能儲存」，以攝取相同糖量比較，夜間模式下，身體需要分泌2倍的胰島素才能處理，因此要把主要的澱粉安排在白天、活動量高的時候。

麵包 運動 脂肪肝 減重

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