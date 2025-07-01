新生兒染腸病毒爆第五死 男嬰併發心肌炎肝炎出生6天亡

腸病毒又現新生兒腸病毒重症，疾管署發言人羅一鈞說，目前到7月底都是新生兒腸病毒流行期間，今年已經累積9例腸病毒重症，上周新增一例出生僅四天北部男嬰，發病第三天死亡，為今年第6例新生兒腸病毒重症，也是今年第5例新生兒腸病毒死亡。

防疫醫師林詠青指出，該男嬰先是出現嗜睡、活動力下降、發紺等症狀，隔日出現心搏過緩、呼吸困難轉至醫院，診斷為心肌炎、肝炎併休克疑似腸病毒感染，收治新生兒加護病房治療並給予免疫球蛋白，檢驗為腸病毒陽性，目前分型仍在檢驗中，但經積極治療仍不幸於發病第3天死亡。

疫情中心副主任李佳琳表示，今年累計9例腸病毒重症，包含6死，重症病例數為6年同期最高；其中新生兒就有6例，包含5死，其中5例確定為為伊科病毒11型重症、今日公布的個案仍待確認。

羅一鈞指出，目前腸病毒就診為6696人次，較前一周6892人次略降2.8%，尚未到流行期，評估是因為放暑假減少校園傳播所致，但暑期活動或出遊，疫情整體趨勢仍可能上升，請家長和照顧新生兒的醫療照護機構要提高警覺。目前社區流行病毒以伊科病毒11型最多、占37%，其次為克沙奇A6型、占20%和克沙奇A2型、占19%。

羅一鈞說，國內2018年5月至7月也曾有一波新生兒伊科病毒11型疫情，造成7例新生兒伊科病毒11型重症、其中6例死亡。

另外，疾管署上月17日成立應變工作小組，任務包含地方生局辦理托嬰中心和產後護理之家感控查核，今年共辦理489家托嬰中心和56家產後護理之家感管查核，分別佔所有機構數的28%和22%，目前已完成查核的414家托嬰中心和40家產後護理之家，全數合格；若不符合須追蹤機構於1周完成改善。

1.疾管署指出，家中若有新生兒應遵循7大守則

- 盡量謝絕訪客，也盡量謝絕親朋好友對新生兒抱抱親親

- 盡量避免讓新生兒出入人潮眾多的公共場所

- 如家人有症狀請自我隔離或做好防護，儘量不接觸新生兒

- 家人工作或外出後返家先更衣洗手，在摟抱、餵食新生兒前，務必以肥皂正確洗手

- 保持環境清潔，定期清消嬰兒的玩具和生活用品

- 新生兒出現發燒、活力不佳、進食下降等症狀，應儘速送醫

2. 您本身是或家中有快到預產期的孕婦，建議做到4防護措施

- 若出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉等症狀，應盡速就醫並主動告知醫師

- 如家人有症狀請自我隔離或做好防護，儘量不接觸孕婦

- 避免出入人潮眾多的公共場所、避免接觸有症狀的人士

- 勤洗手、戴口罩，保持環境清潔